味全龍點出新竹球場2大問題 竹市府：開賽前改善完畢

新竹市立棒球場重建即將完工，將於7月22日「重生」開賽，味全龍球隊總教頭葉君璋昨天點出有2大問題，分別為外野視覺太淺、場內水溝安全性不足。市府今天指出，將替水溝蓋加墊子與草皮，並順平紅土，視覺也會以深色系重新塗刷，強調一定會在7月22日前完成改善，球員安全是首要任務。

新竹市立棒球場將於7月22日重返中華職棒賽場，7月22日到24日由主場味全龍與富邦悍將展開3連戰，不少民眾與球迷都相當期待，市府與球團也緊鑼密鼓整備球場。

市府教育處指出，21日由委外營運廠商龍來球場股份有限公司、新竹市立體育場分別邀請中華職棒秘書長楊清瓏與競賽組團隊、味全龍球團進行場地巡查，感謝味全龍隊總教練葉君璋指導，相關修正意見已於昨天（23日）邀建築師、營造單位、龍來球場公司等單位會勘，並即刻展開工程處理。

針對場邊水溝安全性，將於水溝蓋上施工第一層防釘膠鞋墊子及第二層人工草皮，另將順平外側紅土高度、消除水溝蓋落差，防止球員受傷。

至於一般棒球場正常外野是深色系，但新竹外野卻是淺色，可能對球員看球會有影響，市府也強調，中外野視覺上也會配合中職與總教練建議，以深色系重新塗刷，並於夜間開燈測試，確保不影響球員打擊。

OT廠商龍來球場股份有限公司表示，球場工程涉及球場內、外眾多工項，公司與市府已有合作默契，不論球員比賽、球迷觀賽、球場管理等面向，都希望能讓新球場發揮最大效用，雙方在球場空間配置、色彩選用、招牌設計、座椅規畫上都有多次討論，現在進入工程收尾階段，期能經由賽前不斷修正，以保障球員出賽的安全性。

教育處長賴榮光說，新竹市立棒球場統包工程，於前期設計時即參考委外營運單位龍來球場公司意見修正近百項建議項目，包含牛棚由地下室外移場內、啦啦隊看台位置移動、器材室改為雙邊大門開啟、球員休息空間更動、VIP席次調整等。

另也採納龍來球場公司多年的球場維管經驗，將場邊排水設計由原本地面型排水側溝，在不變動原設計及已施工狀態下，修正混凝土上蓋為格柵並加鋪人工草皮防護，讓後續排水與球場淤砂清理等例行維管作業更加順暢，而球員安全與維護也將納入考量，讓球賽更順利。