桃園德修宮慈善文教基金會捐清寒獎助學金 434學生受惠

桃園市長鄭文燦今天出席德修宮慈善文教基金會「111年度桃園公立高中(職)清寒獎助學金」頒獎典禮，並表示該基金會自2020年特別設立清寒獎助學金辦法，每年兩次各提供600個清寒獎助學金名額。今年申請學校共計19所，總計434位學生受惠，每位學生可以獲得3000元獎助學金。

頒獎典禮在市政府會議室舉行，鄭文燦市長頒給各校校長代表學生受獎。鄭文燦說，德修宮慈善文教基金會是2015年7月，春虹建設董事長黃正園號召善心同好成立，以辦理社會福利慈善事業為目的，幫助清寒學生培育本市優秀下一代，關懷照顧弱勢家庭的學生，養成樂觀積極向學，今年還另外捐給教育局32萬元，為整個教育領域內添加了一分助力。

德修宮慈善文教基金會感謝各校教師用心為學生提供推薦函，由於教師們的關心及了解學生的困境，得以讓基金會給予清寒學生幫助，期望獎助學金能對每一位學生有所助益，同時也希望每位學生心存善念、積極向學，有朝一日有能力時也能回饋社會，讓社會更進步、更祥和。