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新竹市西大路地下道改建超前 7月啟動鋼梁安裝
新竹市西大路地下道4月啟動改善工程，整體進度超前已達22.29%。副市長沈慧虹視察表示，目前人行廊道與地下道主體整建，包括抓漏防水、裝修、粉刷與改善照明等工程進行中，7月中旬全路段封閉期間，將進行地下道結構補強，上方安裝鋼梁、下方其他整修作業同時進行。
西大路地下道為市區連接園區重要道路，市府自籌8200萬元啟動改善工程，包括硬體設施加強、整體防水、增加照明設施、補強結構、修補鋼筋外露、地下道原有柵欄及淹水管制系統重建等，並整合地下道機、車、人行道景觀，營造全新城市景觀通廊。
工務處說明，地下道結構補強工程，汽、機車道將進行欄杆油漆，牆面粉刷防水塗料，另新設導排水管，解決積水問題，上方則設有擴張網護欄，增加視覺通透性，陽光可自然灑落車道；人行道則將新鋪寬度1.6公尺的人行道磚，並重新設計出入口意象，提升安全性。
工務處指出，目前為交通管制措施第一階段，7月15日前，非交通尖峰時段僅「市區往竹科」方向通行，採半半施工。第二階段自7月16日至8月29日，採全封閉施工。
市府指出，汽、機車、人行請改走替代道路，周日、國定假日不開放通車。汽車替代道路主要改以振興陸橋、東大陸橋，通往前站、後站。
機車可利用振興陸橋、竹蓮街機車地下道、東大路機車地下道作為替代道路；行人地下道封閉施工，則以竹蓮街人行地下道作為替代通道。
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