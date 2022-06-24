林智堅昨晚快篩陰 解隔後出關首站視察「公道三」

新竹市長林智堅上周染疫，歷經7天居家照護，昨晚快篩陰性後，今天出關重返工作崗位，一早首站公開行程到明天即將通車的「公道三」新闢道路工程視察。他也透露自己的健康情況良好，但妻子與3個孩子前幾天相繼確診，感謝市府的居家照顧關懷中心協助、醫院護理師關心，「托大家的福現在都平安。」

林智堅表示，在醫生的醫囑之下，自己也非常聽話，按時吃藥，也藉機多休息。但確診後也深深感受到，病人在很多生活起居上，特別需要協助，因為自己一家5口在他確診後也相繼確診，「先是我太太，我有三個小孩，孩子也都陸續確診」，因此非常手忙腳亂，特別感謝居家照顧關懷中心，完全發揮效能。

林也表示，每天都會接到委託的馬偕醫院雅芬護理師關心，家人也都透過視訊診療來問診、取藥。雖然依規定，7天隔離後不用再做快篩，但考量自己公務行程非常多，為確保其他同仁的安全，昨晚進行快篩「是陰性」，也藉機謝謝大家關心。

公道三新闢道路工程備受地方矚目，將於明天正式通車，蔡英文總統昨天提前到新竹市關心建設情形。林智堅今天出關首站也到公道三訪視，在工務處長葉時青陪同下，踏上公道三新闢道路了解沿途設置的號誌共桿、共同管道等情形，確保品質。

林智堅說明，公道三是打通新竹外環道路的重要斷點，連接從市區進到香山最便捷、安全的道路，但它只有短短的五百公尺，過去因為面臨拆遷戶抗爭，過程非常不容易，歷經5位市長、30年時間，都沒辦法順利打通。