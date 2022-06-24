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前瞻1600萬元學生安全通道工程 地方不買帳報停工
苗栗縣通霄鎮公所爭取前瞻經費，計畫在苗128線西向路肩建置1條烏眉國小學生安全通道，未料去年底工程發包後，因道路沿線住戶堅決反對，旋即在今年初報停工至今；公所表示，目前仍在與住戶溝通協調中。
公所指出，該工程預計從烏眉國小大門口通道向東延伸到烏眉派出所，設計的安全通道長約200公尺，寬150公分，高15公分；前年10月間設計費以150多萬元決標，去年12月初，總經費1600多萬元完成發包，除了安全通道主要設施，還包括排水溝改善及綠美化。
徐姓住戶嗆說，工程發包後才召開說明會，根本就是強姦民意的作法；今年初公所還派員調查意願，結果整排26家住戶有16戶反對，7戶不置可否，3戶聯絡不上。而且，原本路面比騎樓門口高，長年來住戶就有淹水困擾，如果再墊高15公分，在排水溝上方鋪設學生通道，到時淹進家門的雨水，更是排不出去，他們都很憂慮，一提起這事血壓就升高。
另外，當中烏眉橋很窄，根本沒有設置走道空間，整條安全通道被橋切斷，也不完整，尤其少子化嚴重，目前烏眉國小徒步上學學生只有1個人，鄰近的烏眉國中2人，這當初是不是閉門造車計畫出來的工程，完全是浪費公帑。
烏眉國小校長徐永鑫表示，他剛到學校任職1年多，並不知道有這項工程。他說，目前該校僅有36位學生，今年預計可招收新生11人，平日徒步上學學生就是個位數，大多都是家長接送，花這麼多錢蓋步道，確實是不符合經濟效益。
代理鎮長徐新淵坦言，該前瞻計畫工程經會勘設計、審議委員評選通過，程序沒問題，但工程攸關住宅可能下大雨時淹水，難怪當地住戶不買帳，再加上烏眉橋原本就沒有行人通行空間，學生安全通道整體性大打折扣；將會尊重地方意見，未來工程若無法執行，頂多是經費收回，但錯誤的政策比貪汙更值得警惕。
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