高虹安批辭職遭林智堅幕僚回擊 民眾黨反控惡意扭曲

民眾黨立委高虹安今天率竹市議員李國璋與議員參選人開記者會，批新竹市正副市長將雙辭讓市政空轉，並質疑預算籌編、棒球場重啟等問題，市長林智堅幕僚逐一回擊，高今晚透過市黨部發出3點回應，反指林幕僚是扭曲記者會內容，表達嚴正澄清。

民眾黨新竹市黨部指出，高虹安委員今天於記者會發言內容，並未如該位幕僚所指稱之「預算編列」及「棒球場演唱會」之內容，前者為李國璋議員發言，後者為蔡文盛參選人發言。

針對該位幕僚指控「不了解地方政府預算編列時程序，以錯誤資訊誤導民眾」，市黨部也回擊是為不實指控，強調目前市府各局處預算雖暫時籌編完成，但仍須經過多次府內總預算檢討會，並由正副市長調整裁決，最終在年底開議前送進議會，「市長與副市長屆時已雙雙請辭，試問到時候總預算由甫上任的代理市長決定總預算支用細節嗎？」

市黨部也說，針對該幕僚指控，立委高虹安於記者會說「新棒球場「只」拿來辦演唱會」，更是惡意扭曲，當時是蔡文盛引用媒體報導的發言，舉凡國內外棒球場舉辦演唱會通常是在整個賽季結束後，要整理場地之前的空檔時間來辦理演唱會，結束後即重新整理草皮，沒聽過新球場在即將進行開幕球賽前在辦演唱會進行所謂的「壓力測試」。

民眾黨新竹市黨部指出，記者會有直播影片可供查證，「林智堅該位幕僚不願具名，卻惡意扭曲本黨記者會發言，本黨深感遺憾」，也呼籲林智堅市長勿縱容幕僚以不具名方式惡意扭曲攻擊，進行政治操作遂行政治目的，盼林市長離開新竹市前，仍須以新竹市民福祉為重。