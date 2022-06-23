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桃園社區醫療採檢站留兩大站 市府公布打疫苗最新資訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦防疫會議後說明最新打疫苗日期時間。圖／新聞處提供
鄭文燦防疫會議後說明最新打疫苗日期時間。圖／新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午指出，但考量269家診所及30家醫院可就近提供快篩陽性判讀，27日起只留中壢區中正公園（周一、三、五、日）與桃園區中路運動公園（週二、四、六）社區醫療採檢站，其他站關閉。

桃園市社區醫療採檢站自5月11日實施迄今，PCR採檢人數累計10萬5862人，持快篩試劑判定陽性確診人數也超過1萬2077人，顯示社區醫療採檢站及綠色醫療通道效益良好，不過現階段服務人數顯著減少，市政府因此決定除了中壢、桃園區各留一個大的站，其他社區醫療採檢站都關閉。

疫苗接種方面，鄭文燦表示昨天開設26處社區接種站，共計5149人施打疫苗人數降低，因此今天（24日）、明天原本限65歲（原住民族55歲）以上長者疫苗接種專案，將開放12歲以上打BNT疫苗或20歲以上打高端疫苗，其中12至17歲青少年接種第2劑應與第1劑間隔12周，第3劑應與第2劑間隔滿5個月，且須有家長陪同施打。

鄭文燦提及，市府也規畫開設26處社區接種站，27日（周一）上、下午提供莫德納及高端疫苗接種服務，還有29日上午提供BNT及高端疫苗接種服務，讓滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者，施打第4劑疫苗，而尚未施打第1、2、3劑的長者也可施打，市府同樣提供免費愛心計程車往返社區接種站，接種後可領取700元超商禮卷、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

教育局長林明裕說明，桃園195所國小今天起執行兒童莫德納及BNT疫苗第2劑入校接種計畫，且600所公私立幼兒園也納入鄰近國小併同施打第2劑疫苗，預計7月5日全數施打完畢，讓家長放心；此外，今明兩天社區接種站也開放12歲以上青少年打BNT疫苗，另部分高中生參加7月11、12日大學分科測驗，後續也會加入接種行列。

高端疫苗 桃園市長 快篩試劑

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