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桃鶯路爆管做水災雙向封閉 替代道路方案出爐
桃園市桃鶯路今天下午驚傳自來水管爆裂，由於大量溢流水掏空路基，加上管線修復施工需要空間，樹人三街至大仁路段暫時雙向封閉無法通行，由於封閉時間可能會持續到明天下午，恐影響明天往返新北、桃園上班車流，桃園警分局建議民眾改道並提早出門，避免耽誤行程。
桃鶯路位於桃園市桃園區和新北市鶯歌區交界，是兩地民眾通勤重要道路，但為了配合自來水公司維修管線，必須暫時封路，警方恐車流擠進周邊巷弄造成更嚴重的交通壅塞，因此提出替代道路方案疏導。
警方建議，前往新北的民眾可以改道樹仁三街，行經延平路、和強路繞到鶯桃路，就可以接到新北市鶯歌區。至於要來桃園的民眾，可利用大仁路行經國道2號橋下或和強路替代，銜接延平路之後就進入桃園了。
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