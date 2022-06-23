影／竹市「公道三」周六將通車 蔡英文總統視察肯定

等了30年，新竹市「公道三」新闢道路周六（25日）通車，蔡英文總統今天視察，肯定市長林智堅、副市長沈慧虹帶領的市政團隊，努力完成「不可能的任務」，讓500公尺道路得以打通。公道三通車後將串連竹光路至景觀大道，作為台68線通往國3的重要道路，成為竹市重要交通外環線。

蔡英文、民進黨立院黨團總召柯建銘今天下午3點在沈慧虹陪同下視察嶄新的公道三道路。沈負責簡報說明，回憶公道三新闢道路工程是林智堅市長當年交辦的第1項任務，80戶拆遷溝通不易，自己曾被居民趕出家門，但她不死心持續說明，逐步完成安置。

「原本有80戶都住在這裡，不是石頭、盆栽想搬就搬...」沈慧虹細數過去推動拆遷安置過程，曾飽受市民質疑「真能推成嗎？」也有人趁機說三道四，但市府團隊逐一克服，也感謝住戶犧牲、里長協助，讓一條等了30年的500公尺道路，將在25日通車。

蔡英文聽著沈慧虹的簡報說明，頻頻點頭，她致詞時忍不住誇沈「口才很好」，且對市政專業、用心且投入，並肯定林智堅帶領的市政團隊將心比心，是市民之福。蔡也說，自己每次來到新竹心情很快樂，有種有投入就有收穫的感覺，看見新竹的改變。

蔡英文也表示，公道三路是新竹重要的交通外環系統之一，1991年提出迄今，歷任5任市長，很開心終於在林智堅市府團隊努力下完成，未來將紓解市區塞車問題，促進新竹整體發展。蔡並誇讚沈慧虹在過程中的努力不懈，期許團隊能再為新竹做更多事。

柯建銘致詞時也稱許沈慧虹做事令人感動，且對市政專業、熟悉，走遍新竹市大街小巷，肯定她的勇氣與熱忱，還說「1個月前不知誰要參選新竹市長，蔡總統也不知道」，但如今由沈慧虹出線，相信「新竹有你一定紅！」

市府指出，公道三新闢道路創下3個「全國第一」，首個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案、首創為拆遷戶整備安置基地、地下共管更首創納入汙水管線。其中，市府投入7.4億元向新竹縣購地設置安置基地，並提供房屋租金補貼，給搬遷戶最大權益保障。