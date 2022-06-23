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斥資2.18億拚年底啟用 竹北市民眾活動中心大樓今上樑

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
斥資2.18億拚年底啟用，竹北市民眾活動中心大樓今上樑。圖／竹北市公所提供
斥資2.18億拚年底啟用，竹北市民眾活動中心大樓今上樑。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所打造全新竹北市民眾活動中心綜合大樓，斥資總經費2.18億元，今天舉行新建工程上梁典禮，預計8月完工後，將再投入近1億元經費進行內部裝修工程，預計最快今年底或明年初將可啟用。

竹北市長何淦銘表示，經積極爭取、獲得竹北市民代表會支持下，竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程已於2020年10月30日開工動土，規畫新建一棟地下1層、地面7層RC建築物，面積共計7432平方公尺（約2248坪）。預計完工後，可提供市民一處凝聚情感及辦理活動之聯繫中心。

竹北市民眾活動中心綜合大樓，規畫1、2樓為竹北市立圖書館，3、4樓竹北市公所部分課室，5樓為市公所調解室及多媒體視聽室，6樓竹義里民活動中心，7樓市民活動中心（平日提供羽球等運動），以及B1地下停車場。

祈福儀式後，何淦銘與竹北市代表會主席林啟賢等地方仕紳在大樑上簽名，伴隨在鞭炮聲中，大樑以吊車緩緩拉上頂樓，完成上梁儀式，祈求工程順利圓滿。

何淦銘說，竹北市人口逾20萬人，為活化土地使用、紓解竹北市民眾活動中心不足現象，拆除原竹北市民眾活動中心及舊圖書館，就地新建綜合大樓，期許能解決停車位不足的現況，並提供市民交流活動及提升優質閱讀環境。

竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程，規畫地下1層、地面7層RC建築物，面積共計7432平方公尺（約2248坪）。圖／竹北市公所提供
竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程，規畫地下1層、地面7層RC建築物，面積共計7432平方公尺（約2248坪）。圖／竹北市公所提供
竹北市公所打造全新竹北市民眾活動中心綜合大樓，斥資總經費2.18億元，今天舉行新建工程上梁典禮。圖／竹北市公所提供
竹北市公所打造全新竹北市民眾活動中心綜合大樓，斥資總經費2.18億元，今天舉行新建工程上梁典禮。圖／竹北市公所提供
竹北市民眾活動中心綜合大樓完工模擬圖。圖／竹北市公所提供
竹北市民眾活動中心綜合大樓完工模擬圖。圖／竹北市公所提供
何淦銘與竹北市代表會主席林啟賢等地方仕紳在大樑上簽名。圖／竹北市公所提供
何淦銘與竹北市代表會主席林啟賢等地方仕紳在大樑上簽名。圖／竹北市公所提供
竹北市公所今天舉行活動中心新建工程上梁典禮，上梁前舉行祈福儀式。圖／竹北市公所提供
竹北市公所今天舉行活動中心新建工程上梁典禮，上梁前舉行祈福儀式。圖／竹北市公所提供

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