交通部花15億活化舊山線 計畫8月通過預計4年半完工

台鐵舊山線自1908年建造完成，沿途景觀、文化景象豐富，沿線上的鐵橋、車站及隧道等，更堪稱「近代鐵道工藝極致美學」；於1998年停駛後，各界引頸期盼能復駛，再現舊山線風光，立法院副院長蔡其昌今早邀集相關單位到后里泰安舊車站會勘，爭取約新台幣15億，並將於8月通過修復計畫，工程預計耗時4年半完成。

蔡其昌表示，舊山線鐵道是活化苗栗三義、台中后里重要的觀光路線，但鐵路法的相關限制，讓復駛這項工程，有部分法規需要突破，耗時也較長，目前做的，就是先活化舊山線。

前立法委員洪慈庸、台中市議員謝志忠、台中市議員參選人廖芝晏皆表示，希望相關作業進度能夠加速，對於舊山線鐵路的復駛，后里的鄉親都深切期待，相信這次在蔡副院長的協助下，8月份的評估計畫能夠順利通過，同時也支持Rail Bike鐵道自行車的設站，後續也希望能夠有更多擴充的規劃、深度觀光，才會讓更多旅客願意停留，我們會繼續努力。

交通部台灣鐵路管理局副局長馮輝昇說明，舊山線復駛計畫將分作4階段辦理，自苗栗三義車站至台中后里車站，總長約15.9公里，預算為新台幣15億元，計畫核定後預計耗時4年6個月完成。

蔡其昌提到，今年8月就會通過整體舊山線的修復計劃，優先將三義至泰安，再到后里的路段打通，這個路段是最精華、難度最低的地方，打通後希望將沿線的鐵路自行車路線串聯，讓台中跟苗栗能互通觀光人流，讓地方能夠有更好的發展。

「舊山線復駛計畫」全長約15.9公里，其中經過三義端四處平交道、一、二號隧道、雙連潭橋、第三三叉河橋、魚藤坪橋、內社川橋、大安溪橋、舊泰安車站等，共計4個車站、6座鐵橋、8隧道；前三階段希望能強化各構造物，計畫最後一階段(舊泰安站至后里站)，因須協商用地，需較長時間去克服。