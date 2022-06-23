桃園少年培力中心開幕 斜槓藝人贈畫轉印餐盤給鼓勵

由桃市府社會局委託桃園市私立少年之家，於中壢文化兒童駕駛訓練公園旁停車管理空間成立少年培力發展中心，提供桃園15歲以上有經濟、就業及人際社會互動需求的少年，有場域學習；斜槓藝人兼藝術家倪子鈞表示，人生跌跌撞撞感謝主給他力量，能有好的環境讓這群青少年重新學習很棒。

少年之家孩子們今獻唱歌曲迎接桃園市長鄭文燦出席少年培力發展中心加力力輕食吧啟用典禮，鄭表示，桃園市私立少年之家，過去在兒少家園及輔助方案盡心盡力，從大改樂團開始創造了台灣青少年傳奇，現在也希望能夠以培力發展，鼓勵青少年的職業探索，培養參加公共事務，在這不僅有餐飲學習，也能夠有更多的講座。

桃園市私立少年之家執行長張進益指出，少年培力發展中心是專門為這些迷途少年設立，以前都關注9年義務教育，因此一般高中生輟學容易進入邊緣團體，而培力發展中心有3個重點，為輔導、探索及體驗，透過輔導機制陪伴孩子進入職場讓他們得到幫助。

勞動部政務次長王安邦表示，十分樂見少年培力發展中心的啟用，在社會公益、工作關懷、培力就業等面向，將政府、少年之家、少年三方的力量緊密結合。