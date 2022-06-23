快訊

台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

桃園採檢站縮編剩2站 疫苗接種站施打年齡放寬

中央社／ 桃園23日電

桃園市長鄭文燦今天表示，社區醫療採檢站將縮編，只保留2站；明後兩天的接種站，除了讓長者接種第4劑，也開放12歲以上民眾接種BNT疫苗，以及20歲以上民眾接種高端疫苗。

桃園市今天新增4105例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園市目前有30家醫院及269家診所提供快篩陽性判讀與看診服務，因此大部分的社區醫療採檢站將先停站，保留中路運動公園、中壢中正公園2站。

鄭文燦指出，目前正在進行長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，但昨天只接種了5000多劑，因此決定明天及25日的接種站，也開放12歲以上民眾接種BNT疫苗，以及20歲以上民眾接種高端疫苗；12歲到17歲的青少年，需要由家長陪同接種。

桃園市政府教育局長林明裕表示，桃園市195所國小今天開始進行莫德納疫苗和輝瑞兒童疫苗第2劑的入校接種，600所公私立幼兒園符合資格者，也一併納入鄰近的國小接種，7月5日前會全數完成接種。

桃園市政府社會局局長鄭貴華表示，針對24小時住宿型機構，從6月中到7月底，會由中央提供公費快篩試劑，目前也都已寄達各機構。

鄭貴華說，這些機構的定期快篩部分，一般住民每週2次，2至18歲者每週1次，未滿2歲者免篩，若有陽性個案要立即做專責醫院視訊診療並投藥；工作人員每週要快篩至少1次，有症狀時也要進行快篩，社會局也會督導落實辦理。

快篩試劑 鄭文燦

延伸閱讀

中壢1號宅旁永福羅漢松公園啟用 保留宮廟打造共融空間

【重磅快評】桃市府打侯 洩漏鄭文燦偷偷逆時中

林智堅對原鄉政策零經驗？鄭文燦：他很了解原住民

郭台銘贈送桃園1000台核酸檢測儀 鄭文燦：將選兩處使用

相關新聞

影／竹市「公道三」周六將通車 蔡英文總統視察肯定

等了30年，新竹市「公道三」新闢道路周六（25日）通車，蔡英文總統今天視察，肯定市長林智堅、副市長沈慧虹帶領的市政團隊，...

桃園自來水管爆裂 養工處：提供3處臨時供水站

桃園市桃園區桃鶯路450號前路段，今發生自來水管爆裂意外。桃園市政府工務局養工處表示，於第一時間已通知自來水先行關閉水源...

蝴蝶、甲蟲、蘑菇城堡 竹縣「小竹繪本」3特色公園動工

新竹縣親子族群多，為持續提升生活休憩場域與空間，竹縣府積極打造共融式特色公園；竹北公兒27、公12及公兒30公園-小竹繪...

中壢1號宅旁永福羅漢松公園啟用 保留宮廟打造共融空間

桃園中壢永福羅漢松公園過去未有完善規劃，因此市府興建中壢1號社宅時，做全面改善，將面積約 8598 平方公尺原屬國有財產...

管線遷移卡4個多月 民怨在苗栗市復興路二段如騎越野車

苗栗市田寮圳排水分洪工程復興路二段工區，因管線遷移問題，一卡4個多月，民眾怨聲載道，形容騎車有如騎越野車，左閃右閃險象環...

桃竹苗首支高級救護分隊成軍 危急個案雙軌出勤救命

新竹縣消防局光明分隊原為專責救護分隊，透過去年自辦高級救護技術員訓練，為分隊增添高級救護技術員（EMT-P），從原有4名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。