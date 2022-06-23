桃園採檢站縮編剩2站 疫苗接種站施打年齡放寬

桃園市長鄭文燦今天表示，社區醫療採檢站將縮編，只保留2站；明後兩天的接種站，除了讓長者接種第4劑，也開放12歲以上民眾接種BNT疫苗，以及20歲以上民眾接種高端疫苗。

桃園市今天新增4105例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園市目前有30家醫院及269家診所提供快篩陽性判讀與看診服務，因此大部分的社區醫療採檢站將先停站，保留中路運動公園、中壢中正公園2站。

鄭文燦指出，目前正在進行長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，但昨天只接種了5000多劑，因此決定明天及25日的接種站，也開放12歲以上民眾接種BNT疫苗，以及20歲以上民眾接種高端疫苗；12歲到17歲的青少年，需要由家長陪同接種。

桃園市政府教育局長林明裕表示，桃園市195所國小今天開始進行莫德納疫苗和輝瑞兒童疫苗第2劑的入校接種，600所公私立幼兒園符合資格者，也一併納入鄰近的國小接種，7月5日前會全數完成接種。

桃園市政府社會局局長鄭貴華表示，針對24小時住宿型機構，從6月中到7月底，會由中央提供公費快篩試劑，目前也都已寄達各機構。

鄭貴華說，這些機構的定期快篩部分，一般住民每週2次，2至18歲者每週1次，未滿2歲者免篩，若有陽性個案要立即做專責醫院視訊診療並投藥；工作人員每週要快篩至少1次，有症狀時也要進行快篩，社會局也會督導落實辦理。