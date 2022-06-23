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重現舊山線鐵道風華 預計8月通過修復計畫

中央社／ 台中23日電

舊山線鐵道停駛後，各界呼籲復駛聲音不斷，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位會勘表示，想要復駛還須突破法規，耗時較長，目前先活化舊山線，預計8月通過修復計畫。

蔡其昌今天邀集交通部路政司副司長蔡書彬、交通部台灣鐵路管理局副局長馮輝昇、前立法委員洪慈庸及台中市議員謝志忠、王朝坤等人會勘舊山線鐵道，爭取總經費約新台幣15億元，重現舊山線鐵道風華，帶動台中、苗栗鐵路觀光。

蔡其昌表示，過去洪慈庸在擔任立委時非常重視這項計畫，因為這條舊山線鐵道不僅是鐵道迷的台灣鐵路記憶，也是活化苗栗三義、台中后里重要的觀光路線。

蔡其昌指出，因鐵路法相關限制，讓復駛這項工程有一部分需要法規的突破，耗時也較長，目前能夠做的就是先活化舊山線，預計8月就會通過整體舊山線的修復計畫。

蔡其昌說，這項修復計畫優先將三義至泰安、再到后里的路段進行打通，這個路段是最精華，且難度最低的地方，打通之後希望將沿線的鐵路自行車路線進行串聯，讓台中跟苗栗的觀光人流能夠互通，也讓地方能夠有更好發展。

馮輝昇表示，舊山線復駛計畫沿線包括苗栗三義車站、苗栗勝興車站、台中舊泰安車站、台中后里車站，總長約15.9公里，預算為15億元，計畫核定後預計耗時4年6個月完成。

鐵道迷 蔡其昌

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