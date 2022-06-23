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蝴蝶、甲蟲、蘑菇城堡 竹縣「小竹繪本」3特色公園動工
新竹縣親子族群多，為持續提升生活休憩場域與空間，竹縣府積極打造共融式特色公園；竹北公兒27、公12及公兒30公園-小竹繪本主題遊戲場設置工程，今天舉行開工典禮。三座公園改造除了保有原本的林蔭綠意，並分別構搖擺甲蟲、巨型蝴蝶及蘑菇城堡為主題，預計明年2月底完工。
新竹縣政府產業發展處長陳偉志指出，本次三座公園改造，設計展現融合本地人文景觀風貌；整體工程取名為「小竹繪本」，想讓民眾進入公園遊玩時，如同翻閱不同的故事繪本，可以從中得到不同的感官體驗。三座公園總面積約6600平方公尺，改造面積共達1400平方公尺，工期約235天，最快將於明年2月底完工。
公兒27以「搖擺的甲蟲」為公園主題，將設置孩童與大人皆需要手腳並用的攀爬架、體健設施組，就如同甲蟲於樹上需要肢體協調的施力般。
公12則以公園既有「蝴蝶」公共藝術為主題，設有毛蟲爬架、蝴蝶爬網等設施，藉由爬行、平衡、攀爬等，如同考驗成長茁壯後破繭而出的蝴蝶。
公兒30以打造「蘑菇城堡」結合多元的遊戲行為設施，設置不同高低蘑菇，提供不同年齡孩童遊戲使用，蘑菇城堡上下空間結合爬管、爬網、鑽管等不同類型設施增加遊戲的豐富度。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣榮登2021年台灣民眾最喜歡遷入的城市，提升城市宜居建設勢在必行。考量過往所規畫的公園設施，已不符各年齡層戶外休閒遊憩需求，縣府投入約2億元經費打造「共融式特色公園」，擇定竹北、芎林等22處既有公園進行改造；目前11座公園已動土施工，將於今年6月至12月間陸續完工。
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