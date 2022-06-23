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蝴蝶、甲蟲、蘑菇城堡 竹縣「小竹繪本」3特色公園動工

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
公兒27公園模擬圖，將以「搖擺的甲蟲」​為公園主題，將設置孩童與大人皆需要手腳並用的攀爬架、體健設施組。圖／縣府提供
公兒27公園模擬圖，將以「搖擺的甲蟲」​為公園主題，將設置孩童與大人皆需要手腳並用的攀爬架、體健設施組。圖／縣府提供

新竹親子族群多，為持續提升生活休憩場域與空間，竹縣府積極打造共融式特色公園；竹北公兒27、公12及公兒30公園-小竹繪本主題遊戲場設置工程，今天舉行開工典禮。三座公園改造除了保有原本的林蔭綠意，並分別構搖擺甲蟲、巨型蝴蝶及蘑菇城堡為主題，預計明年2月底完工。

新竹縣政府產業發展處長陳偉志指出，本次三座公園改造，設計展現融合本地人文景觀風貌；整體工程取名為「小竹繪本」，想讓民眾進入公園遊玩時，如同翻閱不同的故事繪本，可以從中得到不同的感官體驗。三座公園總面積約6600平方公尺，改造面積共達1400平方公尺，工期約235天，最快將於明年2月底完工。

公兒27以「搖擺的甲蟲」​為公園主題，將設置孩童與大人皆需要手腳並用的攀爬架、體健設施組，就如同甲蟲於樹上需要肢體協調的施力般。​

公12則以公園既有「蝴蝶」公共藝術為主題，設有毛蟲爬架、蝴蝶爬網等設施，藉由爬行、平衡、攀爬等，如同考驗成長茁壯後破繭而出的蝴蝶。​

公兒30以打造「蘑菇城堡」​結合多元的遊戲行為設施，設置不同高低蘑菇，提供不同年齡孩童遊戲使用，蘑菇城堡上下空間結合爬管、爬網、鑽管等不同類型設施增加遊戲的豐富度。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣榮登2021年台灣民眾最喜歡遷入的城市，提升城市宜居建設勢在必行。考量過往所規畫的公園設施，已不符各年齡層戶外休閒遊憩需求，縣府投入約2億元經費打造「共融式特色公園」，擇定竹北、芎林等22處既有公園進行改造；目前11座公園已動土施工，將於今年6月至12月間陸續完工。

惇陽工程顧問公司都市計畫技師高立新以簡報介紹，今日動工的3座公園工程。記者王淑君／攝影
惇陽工程顧問公司都市計畫技師高立新以簡報介紹，今日動工的3座公園工程。記者王淑君／攝影
竹北兒30公園模擬圖，將打造「蘑菇城堡」為主題，​結合多元的遊戲行為設施。圖／縣府提供
竹北兒30公園模擬圖，將打造「蘑菇城堡」為主題，​結合多元的遊戲行為設施。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科推動「3年投入2億元，打造新竹縣22座特色公園」，預計今年下半年將有11座公園陸續完工。記者王淑君／攝影
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竹北公兒27、公12及公兒3公園工程，今天上午舉行開工典禮。記者王淑君／攝影
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公12公園模擬圖，將以公園既有「蝴蝶」公共藝術為主題，設有毛蟲爬架、蝴蝶爬網等設施。圖／縣府提供
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新竹 楊文科 親子

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