快訊

憂猴痘來襲…疾管署公告為第二類法定傳染病 24小時內需通報

1歲男嬰急救中！兩30多歲男都打完三劑 發病三天內死亡

直播／本土今增4萬8283例、死亡166人 整體疫情下降7.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢1號宅旁永福羅漢松公園啟用 保留宮廟打造共融空間

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢永福羅漢松公園打造共融式遊樂場，設置樹穴攀爬網。記者翁唯真／攝影
桃園中壢永福羅漢松公園打造共融式遊樂場，設置樹穴攀爬網。記者翁唯真／攝影

桃園中壢永福羅漢松公園過去未有完善規劃，因此市府興建中壢1號社宅時，做全面改善，將面積約 8598 平方公尺原屬國有財產署及中華電信所有土地，花費約 5100 萬元做都市計畫變更，不僅保留基地原有百年永福宮，擴大廟埕空間，並種下100顆羅漢果樹打造兒童遊樂場。

永福羅漢松公園位於中壢區中山東路三段與龍福路交叉口，鄰近南亞技術學院、中壢一號社會住宅、捷運綠線 GE03 站及龍岡霄裡生活圈，而過去永福宮周邊環境未有完整規劃，為配合東側中壢 1 號社會住宅興建，市府協調將原屬國有財產署無償撥用，及中華電信捐地實施都市計畫變更。

桃市府鄭文燦今出席啟用典禮表示，公園占地約 8598 平方公尺，總工程經費約 5100 萬元，耗時1年完工，不僅讓基地上既有的百年永福宮順利完整保留，並擴大永福宮廟埕空間、設置社區關懷據點及新設公共廁所，增設滑梯、攀岩牆及樹穴攀爬網等老少共融的遊戲場，滿足各年齡層的需求，並由企業捐贈100 株羅漢松種植於公園內。

有小朋友今天體驗不斷大喊「這個滑梯好好玩」，桃市府工務局景觀工程科指出，公園透過多樣化的材質鋪面創造美觀性，媒合種植大面積草皮活化生態打造多元活動場所，並設置無障礙空間及各式座椅讓民眾休憩，座椅底下也崁入燈條讓夜間照明，而道路側提供60格機車停車格供民眾使用。

鄭文燦說，公園旁的中壢1號社宅將於今年底完工開放，且有捷運綠線延伸至中壢段經過，為潛力發展核心地帶，成為龍岡霄裡的綠色區域核心。

桃園中壢永福羅漢松公園新設公共廁所並於廁所外設置座椅供休憩。記者翁唯真／攝影
桃園中壢永福羅漢松公園新設公共廁所並於廁所外設置座椅供休憩。記者翁唯真／攝影
桃市府工務局景觀工程科指出，中壢永福羅漢松公園透過多樣化的材質鋪面創造美觀性。記者翁唯真／攝影
桃市府工務局景觀工程科指出，中壢永福羅漢松公園透過多樣化的材質鋪面創造美觀性。記者翁唯真／攝影
桃園中壢永福羅漢松公園打造磨石滑梯設施，小朋友大讚好好玩。記者翁唯真／攝影
桃園中壢永福羅漢松公園打造磨石滑梯設施，小朋友大讚好好玩。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席桃園中壢永福羅漢松公園啟用典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席桃園中壢永福羅漢松公園啟用典禮。記者翁唯真／攝影

鄭文燦 捷運 社宅

延伸閱讀

「棋牌社」藏賭場 中壢警逮31人查扣70萬元

左營福山安居社宅動土 市府規劃購屋貸款利息補貼

高雄社宅「福山安居」開工 提供220戶預計3年後完工

兩岸宗教交流不緊張 大陸保生大帝祖宮送台6萬個口罩

相關新聞

中壢1號宅旁永福羅漢松公園啟用 保留宮廟打造共融空間

桃園中壢永福羅漢松公園過去未有完善規劃，因此市府興建中壢1號社宅時，做全面改善，將面積約 8598 平方公尺原屬國有財產...

管線遷移卡4個多月 民怨在苗栗市復興路二段如騎越野車

苗栗市田寮圳排水分洪工程復興路二段工區，因管線遷移問題，一卡4個多月，民眾怨聲載道，形容騎車有如騎越野車，左閃右閃險象環...

桃竹苗首支高級救護分隊成軍 危急個案雙軌出勤救命

新竹縣消防局光明分隊原為專責救護分隊，透過去年自辦高級救護技術員訓練，為分隊增添高級救護技術員（EMT-P），從原有4名...

石門水庫蓄水量足 桃園一期稻抽穗供水無虞

桃園市一期稻作正在抽穗，石門水庫今天水位近243公尺（滿水位245）供水無虞，鄉間產業道路可以看見金黃色的稻穗，退休媒體...

竹縣原民創業成果25日發表 盼創永續部落經濟

新竹縣府去年選出9組原民青年團隊，希望藉由他們提出的經營計畫，完成他們的創業夢想，經過數個月培訓，25日將發表成果展，同...

功維敘青青草原獨角仙來了 苗市公所：愛牠就不要捉牠

苗栗市公所前年在功維敘隧道南口青青草原種下16棵光蠟樹，今年吸引獨角仙棲息，但市公所仍發現有民眾捕捉，甚至帶著小孩，做了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。