中壢1號宅旁永福羅漢松公園啟用 保留宮廟打造共融空間

桃園中壢永福羅漢松公園過去未有完善規劃，因此市府興建中壢1號社宅時，做全面改善，將面積約 8598 平方公尺原屬國有財產署及中華電信所有土地，花費約 5100 萬元做都市計畫變更，不僅保留基地原有百年永福宮，擴大廟埕空間，並種下100顆羅漢果樹打造兒童遊樂場。

永福羅漢松公園位於中壢區中山東路三段與龍福路交叉口，鄰近南亞技術學院、中壢一號社會住宅、捷運綠線 GE03 站及龍岡霄裡生活圈，而過去永福宮周邊環境未有完整規劃，為配合東側中壢 1 號社會住宅興建，市府協調將原屬國有財產署無償撥用，及中華電信捐地實施都市計畫變更。

桃市府鄭文燦今出席啟用典禮表示，公園占地約 8598 平方公尺，總工程經費約 5100 萬元，耗時1年完工，不僅讓基地上既有的百年永福宮順利完整保留，並擴大永福宮廟埕空間、設置社區關懷據點及新設公共廁所，增設滑梯、攀岩牆及樹穴攀爬網等老少共融的遊戲場，滿足各年齡層的需求，並由企業捐贈100 株羅漢松種植於公園內。

有小朋友今天體驗不斷大喊「這個滑梯好好玩」，桃市府工務局景觀工程科指出，公園透過多樣化的材質鋪面創造美觀性，媒合種植大面積草皮活化生態打造多元活動場所，並設置無障礙空間及各式座椅讓民眾休憩，座椅底下也崁入燈條讓夜間照明，而道路側提供60格機車停車格供民眾使用。