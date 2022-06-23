管線遷移卡4個多月 民怨在苗栗市復興路二段如騎越野車

苗栗市田寮圳排水分洪工程復興路二段工區，因管線遷移問題，一卡4個多月，民眾怨聲載道，形容騎車有如騎越野車，左閃右閃險象環生，苗栗縣政府水利處說抱歉，將設法盡快解決。

縣府解決苗栗市南苗地區水患，辦理田寮圳排水分洪工程，第一期經費3億多元，從玉維路往上1公里多施工埋設箱涵，但地下管線眾多，其中一條管遷工程多次流標，一卡4個多月，尤其是復興路二段的路面品質，縣府、市公所都湧入民眾怨言。

陳姓上班族指出，復興路二段是上、下班必經道路，路面修修補補、高高低低，約有半年的時間，再好的車上路，也變成「銅罐車」吱吱作響，騎車又因復興路僅8公尺寬，左閃右閃坑洞險象環生。

網路還有民眾形容騎車在復興路二段，有如騎越野車，稍一不慎恐怕會釀成事故，根據苗栗警察分局統計，今年以來復興路施工路段，共發生6件機車意外，提醒用路人注意路況。

縣府水利處指出，市公所去年原有刨除重鋪復興路二段路面計畫，但因分洪工程在即，避免重複浪費因此取消，將來分洪工程完工後，再一併刨鋪，未料，其中一條管線遷移工程，管線單位多次發包都流標，卡了4個多月，復興路二段工區依舊無法進場施工。