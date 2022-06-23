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石門水庫蓄水量足 桃園一期稻抽穗供水無虞

聯合報／ 記者鄭國樑／即時報導
桃園一期稻抽穗供水無虞。記者鄭國樑／攝影
桃園一期稻抽穗供水無虞。記者鄭國樑／攝影

桃園市一期稻作正在抽穗，石門水庫今天水位近243公尺（滿水位245）供水無虞，鄉間產業道路可以看見金黃色的稻穗，退休媒體人莊明仁表示，最近騎車路線從桃林鐵馬道、南崁溪自行車道改走鄉間小道，在蘆竹區大竹往高鐵桃園站路上，看見稻田已抽穗開花，陣陣熟悉誘人的稻花香迎風撲鼻，清晨路上行車稀少是難得的享受。

莊明仁說，這條路線兩側種植的行道樹阿勃勒也正在開花，一串串下垂的金黃色花朵，花瓣隨風飄落有如下起黃金雨，所以它的英文名字稱為「golden shower」，果真名副其實。不過文獻顯示「阿勒勃」才是真名，原本是梵語音譯，不知何故只有台灣以訛傳訛稱為阿勃勒。

莊明仁說阿勃勒原產地在南亞南部巴基斯坦、印度、泰國、緬甸及斯里蘭卡一帶 ，是泰國的國花，其金黃色花瓣為泰國皇室的象徵。桃園現在有的行道樹也種阿勃勒，像龜山區振興路往華亞園區、國立體育大學的路邊就可以看見茂盛的阿勃勒，另外就是像大竹鄉間道路，雖然不是成排，但是怒放的阿勃勒也很好看。

桃園鄉間產業道路和部分交通要道可以看見盛開的阿勃勒。圖／莊明仁提供
桃園鄉間產業道路和部分交通要道可以看見盛開的阿勃勒。圖／莊明仁提供

阿勃勒 桃園 泰國

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