竹縣原民創業成果25日發表 盼創永續部落經濟

新竹縣府去年選出9組原民青年團隊，希望藉由他們提出的經營計畫，完成他們的創業夢想，經過數個月培訓，25日將發表成果展，同時頒發高達20萬元總獎金，縣府盼藉由此次圓夢活動，讓更多原民青年勇敢創業，更能幫助部落經濟永續發展。

縣府原民處指出，為圓原民青年創業夢，新竹縣成立創新育成基地，積極辦理原夢創生創業競賽，去年選出9組團隊經過近7個月的培訓，以青年的創意發想為構想，包含農特產品、原住民文創、原住民餐廳等類型的創業隊伍。

原民處說，希望透過創新育成基地能輔導進駐業者的需求以及針對自己未來想創業的產品及品牌的定位，因此為點燃原民青年有志於在新竹縣發展的創業動能，提升新創風氣，發展原民在地特色產業及原民文化。

其中2組團隊成為創新育成基地首批輔導業者，「奇藝弓坊」及「始作傭者」將進駐，奇藝弓坊主打能體驗原住民傳統弓箭，進駐當天還免費提供民眾體驗；原民處則指出，當天只要前來參與原夢創生成果發表人氣投票活動，就有機會獲得原住民特色伴手禮及博覽會消費抵用卷。

縣長楊文科說，原推中心創新育成基地主要為原住民圓一個創業夢，鼓勵新創團隊，期望培育出部落人才，為原鄉族人開闢一條創業之路，成功接軌市場，除成果發表外，也邀請創新育成基地代表、福委公司代表上台簽署合作意向書，共同為在地原民創業商機與勞動就業機會努力。

當天活動現場攤位還有餅乾小點、農特食品、咖啡茶葉、精釀啤酒及原民工藝等多種類別，另外成果發表會也辦理2場次金盞花護唇膏DIY，做法簡單好玩，適合大小朋友一起來體驗。