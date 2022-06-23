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功維敘青青草原獨角仙來了 苗市公所：愛牠就不要捉牠
苗栗市公所前年在功維敘隧道南口青青草原種下16棵光蠟樹，今年吸引獨角仙棲息，但市公所仍發現有民眾捕捉，甚至帶著小孩，做了不好的示範，呼籲愛牠就不要捉牠，還會觸犯野生動物保育法。
市公所保育獨角仙，原本苗銅（苗栗銅鑼）自行車道旁的獨角仙秘境，去年打造成獨角仙復育基地，設置解說牌等，兼具生態教育作用，此外，公所前年在青青草原種下16棵光蠟樹，獨角仙今年也來了，兩地都吸引獨角仙棲息、覓食。
獨角仙最近進入繁殖期，青青草原、復育基地光蠟樹逐漸聚集獨角仙，數量還不是很多，但市公所人員發現有些民眾帶著小孩捕捉，公所呼籲原地觀察獨角仙生態，不要把牠帶回家，否則可能觸法。
苗栗縣政府農業處指出，野保法規定，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所劃定之區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證，獨角仙是一般類昆蟲，獵捕可處6萬元至30萬元罰鍰。
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