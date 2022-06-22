苗栗縣柑橘遭春雨摧殘 遲發性天災農損逾3成

今年上半年連續豪雨、大雨及梅雨鋒面，導致苗栗縣柑橘果樹授粉不良、結果率偏低，出現遲發性天災，平均損失逾3成、金額約新台幣3300餘萬元，縣府將協助農民爭取現金救助。

苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府農業處及農委會苗栗區農業改良場、農糧署苗栗辦事處等單位，前往大湖鄉禾新農庄勘災，農庄主人黃勝泉表示，今年茂谷柑開花時碰上連續豪雨，落花嚴重，結果率自然偏低，原本正常1株可收300至500台斤，如今樹上果實卻寥寥無幾，許多果農損失同樣慘重。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新表示，縣內椪柑種植總面積427公頃，桶柑和茂谷各有706及189公頃，主要產區為大湖、卓蘭、三灣及獅潭等鄉鎮。每年3至6月是柑橘類開花、授粉時期，偏偏今年這段期間接連遭逢豪大雨及梅雨，造成落花、授粉不良及結果率偏低。

蔡政新指出，先前勘查發現陸續有遲發性農業損失，且情況嚴重，平均受損逾30%，經彙整各公所初步統計結果，包括桶柑、椪柑及茂谷3種柑橘類品項，累計因天然災害造成的損失金額約3372萬6000元。

徐耀昌聽取農民心聲後指示農業處，盡快彙整公所轉報災損資料，加速作業在最短時間爭取農委會核定全縣為天然災害救助區域，今年救助金額已從每公頃7萬5000元調高為8萬元，盼能減輕果農損失。