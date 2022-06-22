「台地－桃園社造資訊網」 線上申請案件更便利

桃園市長鄭文燦今上午主持市政會議，他聽取報告後表示，市府透過科技導入公民參與，建置「台地－桃園社造資訊網」資訊整合平台，內建全國首創社區營造一站式服務「線上申請補助計畫系統」，不僅簡化申請流程，也讓各局處有效整合資源。

鄭文燦聽取文化局「台地桃園社造資訊網暨線上申請系統」專題報告後指出，「線上申請補助計畫系統」不僅簡化補助案申請流程，減少紙本傳遞、提升行政效率，智慧化管理也讓各局處有效整合資源，避免社區重複申請補助。

目前已納入文化局、青年局、社會局、都發局、環保局、客家局、原民局、圖書館等8局處共9項補助計畫，未來將會擴大辦理。桃園推動社區多元培力發展，希望讓每一個社區都找到自己的DNA、社區強項及居民關切的重點，讓居民參與成為社區營造的重點。

鄭文燦指出，市府各局處補助民間團體社區營造案件量逐年提升，7年來補助8千多件，「台地－桃園社造資訊網」有助於加強個案管理及個別社區管理，線上系統能看到各社區向中央、市府不同局處申請補助案件的情形，能避免重複補助。

此外，線上系統可保存各項支出單據及結案核銷資料，財主單位審查市府資源運用時也能一目了然，強化政府補捐助資源運用效能。

桃園市政府文化局長莊秀美表示，市府於2019年10月啟動「台地－桃園社造資訊網」建置計畫，與民眾、團體進行近百場訪談及說明會，並整合區公所及各局處的需求，2020年12月「台地－桃園社造資訊網」正式上線，為全國首創社區營造一站式服務網站。

目前網站註冊人數達1530人、瀏覽量達42萬次、線上申請補助案件達613件、網站社造地圖計1450個社造點，簡政便民的電子化服務，有效提升提案件數及新興社區提案率，線上申請也落實無紙化政策，達到節能減碳的功效。

莊秀美說明，「台地－桃園社造資訊網」服務對象包括民眾、社區、局處、中央機關等四大類，民眾端能線上即時瞭解各局處社造資訊及培力課程，快速找到社區的夥伴。

社區端能線上申請案件，隨時掌握案件進度，展現社造成果；局處端透過線上審核申請案件，加速審核的速度，並掌握社造熱區及空白點。

中央機關端連結行政院主計總處民團補捐助系統（CGSS），能即時查詢各社區補助資訊，簡化局處承辦人員輸入社區資料作業，有效防堵社區重複申請計畫