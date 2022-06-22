快訊

左營海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 機上4人受傷送醫

西濱後龍觀海橋改建 竹南至白沙屯段封閉10天

中央社／ 苗栗縣22日電

公路總局為辦理台61線西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋拆除作業，公告自6月27日至7月6日封閉白沙屯至竹南段，駕駛人屆時北上、南下須提前改駛替代道路。

台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋通車逾25年且緊臨出海口鹽害嚴重，又歷經九二一大地震及莫拉克風災等天然災害，耐洪、耐震力不足，交通部公路總局斥資新台幣21億餘元改建，工程正進行中。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處公告指出，為進行後龍觀海大橋拆除作業，自6月27日上午8時起至7月6日晚間10時止，封閉台61線竹南至白沙屯路段雙向（93K至111K），此次封閉管制為期10天。

公路總局表示，施工期間將封閉111K白沙屯交流道北上匝道及93K竹南交流道南下匝道，屆時北上車輛可於白沙屯交流道下匝道右轉進入省道台1線往北，行駛至台13甲線左轉，至台1己線（竹南聯絡道）再左轉，至台61線向右轉由「93K竹南交流道」匯入台61線主線車道繼續北上。

南下車輛則由「93K竹南交流道」下匝道後左轉至台1己線行駛，至台13甲線右轉往南行駛銜接台1線，至「111K白沙屯交流道」匯入台61線主線車道繼續南下。

白沙屯 海大 交通部

延伸閱讀

台61線後龍觀海大橋將拆除 雙向車道封閉請改道

1歲童遙指海面 白沙屯淨灘神救援、喚回載浮載沉男子

台61線超載車那裡逃 苗警常設活動式地磅查磅

1.89億元苗栗後龍外埔漁港特定區新闢道路案 遭質疑必要性

相關新聞

桃園市航空城安置街廓 鄭文燦：居民6月底完成登記

桃園市政府今上午舉行「桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台成立暨MOU簽署」記者會，巿長鄭文燦表示，居民用重建家園的方式，改...

減輕桃園航空城安置戶負擔 優惠融資貸款平台上線

桃園航空城進入到地上物搬遷、公共工程及居民安置階段，配合安置作業，桃園市政府攜手金融機構推出「桃園航空城安置戶優惠融資貸...

竹縣新豐西瓜評鑑賽 彭慶明奪西瓜王、許誠忠摘甜度王

新豐鄉是新竹縣西瓜盛產區域，睽違一年，新豐鄉西瓜評鑑競賽今天於中崙村三元宮登場，共有25位農友報名參賽，由桃園區農業改良...

刺激觀光旅遊人氣買氣 苗栗縣8月起3個月推振興方案

疫情衝擊各行各業，苗栗縣政府規畫8月至11月推出振興方案，配合中央獎助旅宿、觀光遊樂區業者，辦理主題活動，汽車及現金等獎...

豪大雨柑橘結果率不良 苗栗縣農損達3000多萬元

今年上半年雨量充沛又逢梅雨季豪大雨，正值柑橘類果樹開花結果期，導致椪柑、桶柑、及茂谷柑等結果率不良，苗栗縣徐耀昌今天上午...

郭台銘贈送桃園1000台核酸檢測儀 鄭文燦：將選兩處使用

財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會郭台銘創辦人，今捐贈桃園市長照機構160台核酸檢測儀及核酸檢測套組9千組。桃園市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。