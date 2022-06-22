減輕桃園航空城安置戶負擔 優惠融資貸款平台上線

桃園航空城進入到地上物搬遷、公共工程及居民安置階段，配合安置作業，桃園市政府攜手金融機構推出「桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台」，今天上線，協助航空城安置戶重建家園。

桃園市長鄭文燦表示，「桃園航空城計畫」是台灣有史以來最大的公共設施工程開發計畫，自從上任後，歷經全區聽證、都市計畫再檢討，經過充分討論及凝聚共識後，都市計畫及區段徵收計畫先後經內政部審議通過，自2020年11月辦理土地區段徵收公告，2021年5月及7月辦理地上物區段徵收公告，正式邁入區段徵收執行階段。

鄭文燦說明，其中關係到民眾安置的優先區範圍土地，已於去年11月動工，居民安置的選項包含分配安置土地自建住宅，或以優惠價格承購政府興建的安置住宅。

配合整體進度推展，地政局已於今年5月展辦安置土地分配相關作業，並召開14場安置配地說明會，安置作業正式開展，預計年底完成配地，明年初工程完工後陸續點交安置土地給安置戶興建。

另外，桃園市政府及民航局也預計於今年6月底動工興建1924戶安置住宅，完工後可以讓居民承購，並且預計於明年初召開說明會，展開安置住宅配售作業。

鄭文燦強調，目前安置戶數約4800戶，安置規畫是以一里一安置、先建後遷為主要的原則，居民不論分配安置土地自建，或者是承購政府興建的安置住宅，均可優先選擇鄰近的安置區域，航空城安置的規畫不單只是讓居民配地自建或購買安置住宅。

考量到居民的需求，更細緻規畫多元的配套措施，包含增加搬遷獎勵、搬遷補助及房租補助，鼓勵民眾提前搬遷，並且規畫物品暫置措施、中繼住宅承租、租屋媒合平台、安置搬遷服務小組等，更完整的協助居民完成搬家的大事。

鄭文燦表示，航空城優惠融資貸款平台就是考量到居民在搬遷到更好的新家後，可能需要的貸款需求，市府主動與12家銀行、農會、信用合作社攜手合作，推出低利房屋貸款及土建融貸款方案，讓民眾選擇，協助減輕居民負擔，可以協助居民更容易的完成安置及重建的工作。