桃園市航空城安置街廓 鄭文燦：居民6月底完成登記

桃園市政府今上午舉行「桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台成立暨MOU簽署」記者會，巿長鄭文燦表示，居民用重建家園的方式，改善生活環境，希望能夠用優惠融資1點多%的方式，讓所有的居民可以得到更大的支持。

目前安置街廓應該會在6月底完成登記，9月抽籤，明年的第一季發權狀交地；安置住宅也是會在2024年年中全部興建完成，讓居民可以進住。

鄭文燦表示，桃園航空城的區段徵收範圍大概有4800個家庭，建築物有9000多棟，目前優先區已經淨空，自願一期已經有66%的居民參加，可以多得到20%的補償。自願二期在下半年會開始，目前拆遷補償費已經在發放。

安置計畫分兩部分，一部分是安置街廓，由居民來選配土地，來重建家園，最小配地面積是30坪，所有的居民他的舊房子可以1坪換1坪，如果不足30坪，會把地價打八折，如果家庭人口多，譬如說到達6個人，最高可以選配到48坪。

另外安置住宅的部分，一共有四個基地都已經發包，6月開始陸續動工，有1924戶，最小的坪數是25坪，最大可以到55坪，有四種。比較弱勢的至少可以有25坪，可以達成最小的安置面積，其他的也可以用優惠坪價的價格來選購安置住宅。

原則上安置街廓跟安置住宅都可以在兩年內完成，能夠讓居民在航空城全區動工之前，都可以得到最好的安置，達成先建後遷的目標。

他要特別謝謝本次參加的9個銀行，加上大園跟蘆竹農會，跟桃園區的信用合作社，總共12家金融機構參加優惠融資的平台，幫助居民重建家園，市府也會採取一對一、面對面，將心比心的方式讓居民的權益能夠極大化。

鄭文燦指出，原住民的部分大概是有66戶有住宅，一樣適用原住民的安置住宅方案，另外給予22萬安置補償金，原住民會加碼。另外租屋的原住民大概200多戶，會保留部分安置住宅讓他們優先承租，適用優惠價格，讓原住民可以承租。原住民的部分是由原民局有對應的方式來輔導安置，300多戶不管有無房子都安置得宜。