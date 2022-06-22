賞巨無霸大南瓜、逛市集、玩闖關 湖口瓜瓜節周末登場
推廣在地農特產，新竹縣湖口鄉農會將於本周六、日，於好客文創園區舉辦湖口鄉瓜瓜節活動，現場將展示巨無霸大南瓜、大西瓜、哈密瓜、栗子南瓜以及造型趣味的觀賞瓜，也安排闖關遊戲、火舞表演等，邀請全民同樂。
新竹縣長楊文科邀請民眾，在遵守防疫規定下，參加瓜瓜節活動，一同品嘗在地生產的好滋味。縣府秘書長陳季媛出席湖口鄉瓜瓜節記者會指出，湖口鄉地理條件良好，生產稻米、茶葉、苦茶油等農特產，邀請民眾本周末到現場欣賞瓜農種出的多品種南瓜。
湖口鄉農會總幹事周星江指出，鄉內一年兩期作中，西瓜、洋香瓜各占20公頃、地瓜6公頃、南瓜10公頃，大多在六月初陸續採收。今年受梅雨期、超量雨水的侵害，造成農損5成以上，產量雖減但品質不降。
周星江說，湖口全鄉人口近8萬，為新竹縣第三大鄉鎮市，也是全國第二大鄉，農業耕地面積2100公頃，農作物以水稻種植1200公頃為最大宗，茶葉及油茶栽培共46公頃，瓜果類蔬菜約36公頃，邀請全民一同支持在地優良農特產品。。
湖口瓜瓜節6月25、26日將在好客文創園區登場，現場展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、苦瓜、小黃瓜、造型小南瓜、巨無霸南瓜、地瓜餅芋頭餅等，活動兩天均可拍巨無霸南瓜、逛市集、玩闖關遊戲、看特技及火舞、聽現場表演等，還有機會親眼一睹由新疆引進的貴族南瓜。
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