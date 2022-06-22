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刺激觀光旅遊人氣買氣 苗栗縣8月起3個月推振興方案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府去年推出苗栗旅遊節消費抽汽車等獎品活動，今年8月至11月也將規畫推出觀光振興行銷活動，規模將會比苗栗旅遊節更大。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府去年推出苗栗旅遊節消費抽汽車等獎品活動，今年8月至11月也將規畫推出觀光振興行銷活動，規模將會比苗栗旅遊節更大。圖／苗栗縣政府提供

疫情衝擊各行各業，苗栗縣政府規畫8月至11月推出振興方案，配合中央獎助旅宿、觀光遊樂區業者，辦理主題活動，汽車及現金等獎品總價超過千萬元，刺激消費振興產業。

縣政府去年搭配中央「振興五倍券」方案，加碼推出苗栗旅遊節活動，期間去年10月8日至今年2月28日，期間累計消費超過6.8億元，今年8月至11月也將規畫推出觀光振興行銷活動，縣府文化觀光局表示規模將會比苗栗旅遊節更大，希望發揮更大效益。

文觀局指出，縣府配合中央振興措施，規畫辦理抽獎行銷，獎品包括汽車、現金等獎項，更加豐富多元，總值在千萬元以上，此外，搭配地方特色、文化節慶、觀光景點、美食農產及伴手禮等，舉辦台灣好行行銷活動、苗栗慢魚行銷活動及苗栗音樂佳餚節等主題行銷活動吸引遊客。

縣府工商發展處將邀請商圈、觀光工廠、產業故事館、茶陶業者、南庄十三創意街區店家，及金色食遊等業者參與，預定9月14日結合中台灣區域治理平台7縣市，行銷南庄山城花園品牌商圈等商圈主題、懷舊故事，及特色商品。

此外，縣府農業處辦理農村特色遊程活動媒合會，並邀集國家風景區管理處、水土保持局、旅行社、旅遊公協會等進行遊程媒合，協助農村社區、休閒農場，及休閒農業區遊程上架及販售，推廣農遊體驗。

南庄 國家風景區 食農

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