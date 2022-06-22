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豪大雨柑橘結果率不良 苗栗縣農損達3000多萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年受雨季大雨影響，茂谷柑結果良率很差。記者吳傑沐／翻攝
今年受雨季大雨影響，茂谷柑結果良率很差。記者吳傑沐／翻攝

今年上半年雨量充沛又逢梅雨季豪大雨，正值柑橘類果樹開花結果期，導致椪柑、桶柑、及茂谷柑等結果率不良，苗栗縣徐耀昌今天上午到大湖鄉勘查災損情形，並承諾農友將協助爭取天然災害農損救助金。

縣府農業處長陳樹義表示，縣內椪柑種植總面積427公頃，桶柑706公頃、茂谷柑189公頃，以大湖、卓蘭及三灣為主要產區。今年因柑橘花期受到3月至6月連續降雨的影響，陸續有落花、授粉不良及結果率不佳等情事發生。柑橘園遲發性農業損失程度平均達30%左右，經各鄉鎮市提報農業損失統計，全縣桶柑、椪柑及茂谷柑的農產品總損失農業金額已達3372萬6000元。

上午一行人前往禾新農庄勘察災損，曾任農改場秘書退休的果農黃勝泉感嘆說，以前他是陪同勘災的官員，沒想到現在卻成了災損的農戶；其子黃國忠則說，他們栽植的茂谷柑1棵正常可採收達4、500斤，但以現在的結果良率概算，只能採收2、30斤，損失達九成以上，今年收成連肥料錢都不夠，希望政府能補助協助度過難關。

縣長徐耀昌表示，經邀集農糧署及農改場確認受損的面積及受損的程度，已達到天然災害農業損失的門檻，已偕立委徐志榮向農委會爭取柑橘類1公頃補助8萬元救助金，協助農友減少天然災害農業損失，也鼓勵農友持續用心照顧橘園，維持柑橘好品質，產期時也希望大家以購買行動支持桔農。

禾新農庄果農黃勝泉感嘆說，以前他是陪同勘災的官員，沒想到現在卻成了災損的農戶。記者吳傑沐／翻攝
禾新農庄果農黃勝泉感嘆說，以前他是陪同勘災的官員，沒想到現在卻成了災損的農戶。記者吳傑沐／翻攝
苗栗縣長徐耀昌等一行人，上午前往大湖鄉禾新農庄勘察茂谷柑災損情形。記者吳傑沐／翻攝
苗栗縣長徐耀昌等一行人，上午前往大湖鄉禾新農庄勘察茂谷柑災損情形。記者吳傑沐／翻攝
黃國忠說，今年茂谷柑結果良率很差，預估產量短少九成，連肥料錢都不夠。記者吳傑沐／翻攝
黃國忠說，今年茂谷柑結果良率很差，預估產量短少九成，連肥料錢都不夠。記者吳傑沐／翻攝

柑橘 災損 椪柑

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