郭台銘贈送桃園160台核酸檢測儀 鄭文燦：將選兩處使用

財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會郭台銘創辦人，今捐贈桃園市長照機構160台核酸檢測儀及核酸檢測套組9千組。桃園市長鄭文燦表示，將與衛生局及社會局各選一個照護機構來使用。

鄭文燦指出，永齡基金會創辦人郭台銘捐贈富佳生技家用PCR的核酸檢測儀，這個套組是1000套，加上1年的試劑，可以用在住宿型長照機構以及護理之家，各選一個點來做早期監測、早期阻斷傳播鍊，同時也可以早期治療、早期投藥。

因為它有連網的功能，所以醫師在上傳資料跟投藥之間可以快一點，可以到達12小時投藥的目標。桃園在長者的覆蓋率，目前是六都第一，用了很多友善的方法，包括免費愛心計程車、700元禮券、好米一包，目前還送兩劑快篩，所以出席率蠻高的，最重要是要給長者友善接種服務。

另外，肺炎鏈球菌疫苗也全國首創65歲以上13價疫苗，保護了長者免於肺炎的併發症。如果再加上永齡慈善基金會的家用PCR檢測儀器，相信可以讓長照機構得到更好的保護。這段時間整個重症死亡率比較高的確實是在一些照護機構，特別利用這個機會跟衛生局、社會局各選一個點。