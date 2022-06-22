桃園鼓勵民眾廚餘分離 丟垃圾要透明塑膠袋政策喊卡

為有效辨識垃圾、廚餘及資源回收物，桃園市推動可透視的透明塑膠袋政策。桃園市長鄭文燦今在市政會議上宣布，透明垃圾袋這個政策是鼓勵廚餘分離，不是鼓勵透明垃圾袋，所以透明垃圾袋就喊卡了，目前就是鼓勵大家廚餘分離。

鄭文燦表示，首先，有關桃園市市運會，因為疫情停辦了兩年，今年的市運本來是要改成一樣是辦選拔賽，包括田徑、游泳都以市長盃的名義，但是市長盃沒有獎金，市運有獎金，市運對於選手的升學及權益影響都很大。

經過他跟體育局研議了之後，決定改回來辦市運，一樣是以田徑、游泳跟其他項目為主，各單項都可以辦，差別就是說沒有區級的選拔賽，還是用各個單項來推薦，學校來推薦，這個沒有問題。

區級的選拔賽因為升格，必要性在降低，其他的搭配活動減少或簡化沒關係，今年度的市運會就體育局按照原來的規劃來舉行，就不叫市長盃了，叫「111年度區運會」，改成這單項游泳以及田徑的活動，務必要把選手選拔出來，參加全國運動會。另外，該給的獎金按照市運的規格給獎金。

第二，要宣布環保局正在宣導的透明垃圾袋，目的是要分離出廚餘，但是這個政策是鼓勵廚餘分離，不是鼓勵透明垃圾袋，所以透明垃圾袋就喊卡了，目前就是鼓勵大家廚餘分離。

至於說做好的示範計畫隨袋徵收，在龜山跟八德有各做一個示範計畫，避免垃圾越界。等待下一個市長，市府把這段時間宣導的效果，廚餘分離的效果，以及邊界使用隨袋徵收的效果，做好數據，留待下一個市長綜合考慮以後再來推動。

包括隨袋徵收要在哪一個階段落實的問題，目前就是以廚餘分離宣導為主，沒有用透明塑膠袋沒關係，鼓勵民眾自主做垃圾分類。廚餘分離出來之後，主要要做堆肥，到生質能中心做厭氧消化，還有養豬等三大去處。

桃園的廚餘甚至雙北的廚餘都在桃園處理，來檢討一下廚餘分離的效果，以這個政策目標為主，不是以透明塑膠袋為主，所以透明塑膠袋暫時不推，這個也特別說明一下讓民眾可以放心。

只鼓勵做廚餘分離就好，店家、餐廳、小吃店請大家盡量配合，希望廚餘分離出來做包括養豬、堆肥、生質能中心的厭氧消化的三大去處，請環保局密切追蹤，以一年為期去追蹤出效果，留待下一個市政府去綜合考慮，就不推透明塑膠袋政策。