「永齡慈善」郭台銘 捐贈桃園市長照機構核酸檢測儀

財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會郭台銘創辦人，今捐贈桃園市長照機構160台核酸檢測儀及核酸檢測套組9千組。桃園市長鄭文燦表示，郭台銘對於這次防疫的重點，就是長照機構、護理之家的長者保護非常關心。

鄭文燦受訪表示，郭台銘這幾個月一直打電話詢問目前長照機構最需要什麼？目前政府有發快篩試劑，郭台銘認為說如果能夠做家用型的PCR更準確、更快速，可以到達早期發現、早期截斷傳播鍊、早期治療、早期投藥的方案。

本來是24小時投藥，用這套可以12小時就可以完成投藥，因為它是PCR有CT值，又可以聯網到醫院端，醫師可以立刻判斷這個群聚感染狀況，而且不限定在住民，可以包括工作人員、護理人員、行政人員或者是甚至司機、廚工，可以確保長照機構的安全。

目前平均死亡率是在千分之1.2，長照機構的死亡率是在百分之2.2到百分之4之間，比例非常高，國外的經驗也是如此，特別是Omicron在收斂的階段，有這個防疫利器，一定可以築起長者保護的長城，希望這套家用PCR可以幫助長照機構更大的保護。

鄭文燦指出，會選擇兩個點，一個是長照機構，一個是護理之家，希望能夠把這個機器用得更好，最重要是能夠跟醫院協調，能夠達成12小時內投藥的目標。

永齡基金創辦人郭台銘受訪表示，最主要是鄭市長一直關注這個產品，他一直掌握著科學防疫的觀念，他對於防疫抓住重點，尤其是怎麼樣在提早發現、照顧弱勢族群，就年長者怎麼樣降低被染疫者的死亡率，真的非常用心，這點深受感動。

當初在上周五到金門去，基本上是離島，連PCR都沒有，桃園是台灣的國門，進出旅客將來不管是Omicron4跟5，甚至有可能再延伸地各種轉變，國門要能夠守好，台灣就能夠更安全。

再加上如果市長對技術的了解、疫情的掌握、人民的關懷，當然是希望桃園能夠把國門守住，降低死亡率，提早用藥，尤其是長照跟弱勢族群、兒童將來總是要降到最低。

在我們疫情走向常態化，與疫情共存的過程中，讓所有的傷亡能降到最低，鄭市長他的愛心及執行力，讓他深受感動。現在產品是百分之百在台灣設計、製造，有幾個半導體是牽涉到有些關鍵零組件，所以現在交期要一年，現在已經Booking比較長期的訂單。

希望先從弱勢族群，就像打疫苗一樣，先從老人、小孩、兒童將來慢慢再到一般民眾，尤其家裡面有老者的，像他家裡面有97歲母親，有孫子都在不能打疫苗的年齡，這個時候能夠讓他們得到更好的保護，是推動的一個原則。