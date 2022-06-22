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新竹好市多旁占梅路改雙向通行 方便埔頂一路住戶回家

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市占梅路16日改雙向通行。圖／市府提供
竹市占梅路16日改雙向通行。圖／市府提供

新竹市慈雲路為竹北和關埔地區進入新竹科學園區主要道路，每日上午尖峰每小時逾4400輛汽車，且近年兩側社區陸續入住，又加上好市多、迪卡儂2大賣場帶入龐大車流，市府16日將占梅路從單行道改為雙向道路，預計可縮短埔頂一路住戶返家交通時間5至8分鐘，減少慈雲路車流。

市府交通處倪茂榮說明，埔頂一路沿線超過1千戶，住戶必須和往竹北的車流一起在慈雲路排隊才能返家，也間接增加慈雲路車流；經市府觀察，慈雲路東側住宅區開發完成，車流逐漸穩定，且占梅路寬度10公尺，藉此重新檢討配置，將2車道變為3車道、雙向通行，車流動線更順暢。

副市長沈慧虹也到場觀察占梅路改為雙向通行一周後情形，確保調整後有效縮短埔頂一路沿線逾千戶居民回家路程。市府指出，先前因應慈雲路新興社區與商場購物車潮，調整占梅路為單向，後經3年觀察車流穩定，重新檢討配置，預計可縮短住戶返家交通時間5至8分鐘。

交通處表示，為改善園區交通，市府2017至2018年投入超過6千萬元完成經國橋智慧交控系統，增加慈雲路綠燈時間、減少停等，提升車流效率。

此外，高鐵橋下道路連接力行路預計2023年通車，光埔二期重畫也在2021年5月開工，將打通慈濟路、慈祥路連通公道五路，同時拓寬30公尺埔頂路，完善周邊道路系統，屆時將能有效紓解車流。

竹市占梅路改雙向道，副市長沈慧虹、交通處長倪茂榮視察車流確保住戶返家不繞路。圖／市府提供
竹市占梅路改雙向道，副市長沈慧虹、交通處長倪茂榮視察車流確保住戶返家不繞路。圖／市府提供
竹市占梅路改雙向道，副市長沈慧虹、交通處長倪茂榮視察車流確保住戶返家不繞路。圖／市府提供
竹市占梅路改雙向道，副市長沈慧虹、交通處長倪茂榮視察車流確保住戶返家不繞路。圖／市府提供

新竹 車道

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