快訊

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善 我薪資變成0

史丹佛研究：新冠腦霧與化療腦相似 即便輕症也會在大腦引起發炎反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線後龍觀海大橋將拆除 雙向車道封閉請改道

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋，因結構嚴重侵蝕正進行改建工程，日前僅封閉南北部分車道通行。記者吳傑沐／攝影
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋，因結構嚴重侵蝕正進行改建工程，日前僅封閉南北部分車道通行。記者吳傑沐／攝影

為進行台61線(西濱快速道路)後龍觀海大橋拆除作業，公路總局公告自6月27日至7月6日，將封閉台61線白沙屯至竹南雙向車道，呼籲用路人改駛替代道路，並注意資訊可變看板(CMS)所顯示的交通管制及訊息。

台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋，因結構嚴重侵蝕正進行改建工程，日前僅封閉南北部分車道通行，昨交通部公路總局公告，為進行後龍觀海大橋拆除作業，自6月27日8時起至7月6日22時止，封閉台61線竹南至白沙屯路段雙向(93K~111K)，屆時替代道路台1線車流將激增，24日將邀集後龍鎮公所及苗栗縣警局交通隊等單位召開說明會，研討交通應變方案。

公路總局表示，拆除後龍觀海大橋期間，將封閉台61線白沙屯以北主線(含側車道)、111K白沙屯交流道北上匝道，建議北上車輛由白沙屯交流道下匝道後，右轉進入台1線往北行駛至台13甲線左轉，至台1己線(竹南聯絡道)再左轉，至台61線竹南交流道匯入主線車道繼續北上。

至於南向部分，公路總局則說，將封閉竹南以南主線、93K竹南交流道南下匝道，建議用路人由竹南交流道下匝道後，左轉至台1已線行駛，至台13甲線右轉往南行駛銜接台1線，至台61線白沙屯交流道匯入主線主線車道繼續南下；另外，台61線南下側車道則可通行至104K。

公路總局西濱公路第四工務段長陳宗楷表示，銜接台1線當替代道路，從白沙屯到竹南可能多了8公里路程，其實用路人可多利用國道3號，不一定要行駛西濱再改走替代道路，施工期間請用路人遵循現場交維布設改道行駛。

為進行台61線後龍觀海大橋拆除作業，公路總局公告自6月27日至7月6日，將封閉台61線白沙屯至竹南雙向車道。圖／公路總局提供
為進行台61線後龍觀海大橋拆除作業，公路總局公告自6月27日至7月6日，將封閉台61線白沙屯至竹南雙向車道。圖／公路總局提供
西濱北上部分，可從白沙屯下匝道改行駛台1線繼續北上。記者吳傑沐／攝影
西濱北上部分，可從白沙屯下匝道改行駛台1線繼續北上。記者吳傑沐／攝影

白沙屯 車道 替代道路

延伸閱讀

金門議長也支持建金廈大橋 「馬英九、蔡英文都曾說可評估」

柯文哲提建金廈大橋 金門觀光協會理事長也表贊同

柯文哲拋金廈大橋挨批 蔡壁如舉綠營3作為：綠能柯不能？

柯文哲拋興建金廈大橋遭圍攻 陳福海持這理由支持

相關新聞

新竹好市多旁占梅路改雙向通行 方便埔頂一路住戶回家

新竹市慈雲路為竹北和關埔地區進入新竹科學園區主要道路，每日上午尖峰每小時逾4400輛汽車，且近年兩側社區陸續入住，又加上...

台61線後龍觀海大橋將拆除 雙向車道封閉請改道

為進行台61線(西濱快速道路)後龍觀海大橋拆除作業，公路總局公告自6月27日至7月6日，將封閉台61線白沙屯至竹南雙向車...

「永齡慈善」郭台銘 捐贈桃園市長照機構核酸檢測儀

財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會郭台銘創辦人，今捐贈桃園市長照機構160台核酸檢測儀及核酸檢測套組9千組。桃園市長...

社區開放空間 缺乏管理成隱患

獲容積獎勵的大樓，須設開放空間供公眾使用，但桃園市議員發現，不少社區開放空間無人維管，以國宅和老舊社區最多這種「隱形炸彈...

竹市大坪頂納骨塔 奪紅點設計獎

竹苗的納骨塔最近掀起話題。新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」昨獲今年德國紅點設計獎，採全台唯一的天井設計，採光通風極佳，打破...

世客博明年舉行 13縣市簽署合作MOU串聯全台文化

2023世界客家博覽會將於桃園舉行，日前已公布主視覺由「HAKKA」5字融入客家意象，今於新屋永安海螺文化體驗園區邀請全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。