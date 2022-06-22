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台61線後龍觀海大橋將拆除 雙向車道封閉請改道
為進行台61線(西濱快速道路)後龍觀海大橋拆除作業，公路總局公告自6月27日至7月6日，將封閉台61線白沙屯至竹南雙向車道，呼籲用路人改駛替代道路，並注意資訊可變看板(CMS)所顯示的交通管制及訊息。
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋，因結構嚴重侵蝕正進行改建工程，日前僅封閉南北部分車道通行，昨交通部公路總局公告，為進行後龍觀海大橋拆除作業，自6月27日8時起至7月6日22時止，封閉台61線竹南至白沙屯路段雙向(93K~111K)，屆時替代道路台1線車流將激增，24日將邀集後龍鎮公所及苗栗縣警局交通隊等單位召開說明會，研討交通應變方案。
公路總局表示，拆除後龍觀海大橋期間，將封閉台61線白沙屯以北主線(含側車道)、111K白沙屯交流道北上匝道，建議北上車輛由白沙屯交流道下匝道後，右轉進入台1線往北行駛至台13甲線左轉，至台1己線(竹南聯絡道)再左轉，至台61線竹南交流道匯入主線車道繼續北上。
至於南向部分，公路總局則說，將封閉竹南以南主線、93K竹南交流道南下匝道，建議用路人由竹南交流道下匝道後，左轉至台1已線行駛，至台13甲線右轉往南行駛銜接台1線，至台61線白沙屯交流道匯入主線主線車道繼續南下；另外，台61線南下側車道則可通行至104K。
公路總局西濱公路第四工務段長陳宗楷表示，銜接台1線當替代道路，從白沙屯到竹南可能多了8公里路程，其實用路人可多利用國道3號，不一定要行駛西濱再改走替代道路，施工期間請用路人遵循現場交維布設改道行駛。
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