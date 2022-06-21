民安8號演習跟著時事 苗栗模擬戰災搶救逼真

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今天民安8號演習模擬戰災，過程相當逼真。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天民安8號演習模擬戰災，過程相當逼真。圖／苗栗縣政府提供

烏俄戰火未熄，苗栗縣今天民安8號演習模擬戰災，因空襲轟炸造成房屋及車輛倒塌壓毀，造成15人受困，消防局等單位演練搶救，過程相當逼真，中央評核指導官、農委會副主委陳添壽高度肯定，讚許戰中動員、災害防救機制運作，值得各地參考。

民安8號演習今天上午經書面審查兵棋推演資料，下午2點在苗栗市河濱公園模型飛機場實兵演練，模擬苗栗地區因空襲轟炸造成房屋及車輛倒塌壓毀，造成15人受困，情況相當危急，消防局獲報即刻派遣人車救援，發現老舊透天厝坍塌龜裂嚴重，且有中型巴士橫倒。

消防局帶隊官指揮，協助從老舊透天厝逃出的5人檢傷分類，並以雙節梯進入各樓層搜救，以搖籃式搬運法及長背板救出，另以墊塊穩固翻覆的巴士後，再利用破壞工具於車頂開口，救出5名輕傷民眾，並以葫蘆球及低壓氣墊撐起翻覆巴士，救出壓在車底的傷患脫困。

此外，演練戰時整備及戰災搶救、民生必需品配售作為、社區自主防災整備、災害應變中心開設，及疏散撤離等22項，共動員27個單位、340人，65輛各式車輛，及2架直升機參演，以演習建立各災害防救組織合作默契和團隊精神。

陳添壽、苗栗縣副縣長鄧桂菊、行政院動員會報副執行秘書戴天鵬，及行政院災害防救辦公室參議方德勝等人，聚精會神觀看演習，鄧桂菊表示，烏俄戰爭及近年來全球氣候變遷，事前的防災工作更加重要，必須透過平日充分的整備與演練，強化政府防救災能量，提高民眾居安思危的防災意識。

陳添壽說，這次在災害防救加入地方戰爭發生的模擬情況十分特殊，除了空襲的緊張狀況以外，還有土石流、地震、交通中斷等複合性演訓，災害防救最重要是防災重於救災，離災優於防災，希望在政府與民間，甚至中央與地方的配合支援策略下，面臨各類天災、戰災都足以因應。

苗栗縣今天民安8號演習模擬戰災，過程相當逼真。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天民安8號演習模擬戰災，過程相當逼真。圖／苗栗縣政府提供

演習 苗栗縣

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