世客博明年舉行 13縣市簽署合作MOU串聯全台文化

2023世界客家博覽會將於桃園舉行，日前已公布主視覺由「HAKKA」5字融入客家意象，今於新屋永安海螺文化體驗園區邀請全台13縣市共同簽署合作MOU，並規畫台灣、世界2主場館、8副場館與衛星展區，分別呈現不同客家文化。

世界客家博覽會將於明年8月11日至10月15日舉辦，以「Travel to tomorrow天光日个客家」為主題，2主場館皆在中壢青埔，桃園市長鄭文燦指出，台灣館將使用預計明年初完工的桃園會展中心，以「扎根與共榮」為題，邀請全台13縣市展現台灣作為客家文化振興重要基地搖籃，並串聯都會客家的雙北、「浪漫台三線」、「靚靚六堆」及「幸福台九線」等各地客家文化。

鄭文燦說，政府從成立客委會到客家電視台、客家公共廣播基金會，再到修正客家基本法，明定客語為「國家語言」之一等政策，在在顯示台灣客家已成為台灣文化的重要組成及亮點。

而世界館則由市府分配預算新建，將有來自世界各地客家的足跡，兼具在地和國際化，讓遊客看到，客家文化來自世界各地足跡，呈現既在地又國際樣貌。