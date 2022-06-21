快訊

受託照顧失智里民 里長竟領光百萬存款還偷過戶房產

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世客博明年舉行 13縣市簽署合作MOU串聯全台文化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，台灣客家已成為台灣文化的重要組成及亮點。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦表示，台灣客家已成為台灣文化的重要組成及亮點。記者翁唯真／攝影

2023世界客家博覽會將於桃園舉行，日前已公布主視覺由「HAKKA」5字融入客家意象，今於新屋永安海螺文化體驗園區邀請全台13縣市共同簽署合作MOU，並規畫台灣、世界2主場館、8副場館與衛星展區，分別呈現不同客家文化

世界客家博覽會將於明年8月11日至10月15日舉辦，以「Travel to tomorrow天光日个客家」為主題，2主場館皆在中壢青埔，桃園市長鄭文燦指出，台灣館將使用預計明年初完工的桃園會展中心，以「扎根與共榮」為題，邀請全台13縣市展現台灣作為客家文化振興重要基地搖籃，並串聯都會客家的雙北、「浪漫台三線」、「靚靚六堆」及「幸福台九線」等各地客家文化。

鄭文燦說，政府從成立客委會到客家電視台、客家公共廣播基金會，再到修正客家基本法，明定客語為「國家語言」之一等政策，在在顯示台灣客家已成為台灣文化的重要組成及亮點。

而世界館則由市府分配預算新建，將有來自世界各地客家的足跡，兼具在地和國際化，讓遊客看到，客家文化來自世界各地足跡，呈現既在地又國際樣貌。

客家委員會主委楊長鎮也出席見證儀式並表示，台灣客家文化北、中、南各有不同特色，光是拜伯公就不相同，不過儘管台灣各地客家特色不同，但情感卻是相同，加上雙北都市客家區也參與，都市客家為台灣客家創新基地，也是未來發展的重要動力，樂見中央地方一同努力。

2023世界客家博覽會將於桃園舉行，今於新屋永安海螺文化體驗園區邀請全台13縣市共同簽署合作MOU。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會將於桃園舉行，今於新屋永安海螺文化體驗園區邀請全台13縣市共同簽署合作MOU。記者翁唯真／攝影

客家文化 鄭文燦 桃園

延伸閱讀

居家隔離7日在做什麼？鄭文燦：線上開會跟追劇

林智堅選桃園 鄭文燦：有信心選民會支持小智巿長

鄭文燦隔離期滿出關 公布暑期防疫指引

桃園今新增3852 鄭文燦：長者本周3天打第四劑

相關新聞

挖土機進入百年古窯遺址整地 陶文化協會：痛心疾首

苗栗縣頭份市僑善國小高鐵橋下方，台灣陶文化協會調查認定是客家地區最早的百年古窯遺址，但當地進行城鄉風貌通學步道工程，包商...

世客博明年舉行 13縣市簽署合作MOU串聯全台文化

2023世界客家博覽會將於桃園舉行，日前已公布主視覺由「HAKKA」5字融入客家意象，今於新屋永安海螺文化體驗園區邀請全...

「恩恩案」延燒 桃園派救護車不必經衛生局同意

首例確診童死亡案例「恩恩」，遭媒體披露錄音檔，指新北消防局自創「派救護車須經衛生局同意」，各縣市情況也引發民眾關切，桃園...

竹南納骨塔普覺堂2館開放參觀 引發排隊鬧烏龍

苗栗縣竹南鎮公所新建納骨塔普覺堂二館16日驗收後，即將正式啟用，上周末開放參觀，因劃位登記訊息紊亂，昨引發民眾排隊搶號碼...

竹縣第一 橫山鄉8月加碼發紓困金每人可領2千元

新竹縣橫山鄉公所去年11月率先成竹縣第一個發放紓困金給民眾的鄉鎮，今年再次當領頭羊，成為全縣第一個加碼發放振興紓困金的鄉...

百年舊山線獨一無二體驗 三義9月萬人路跑嘉年華

苗栗縣三義鄉今年9月首次辦理萬人路跑嘉年華活動，百年鐵路舊山線，還有木雕文化，及豐富多元的休閒農業，都是獨具一格，鄉長呂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。