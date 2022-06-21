「恩恩案」延燒 桃園派救護車不必經衛生局同意

首例確診童死亡案例「恩恩」，遭媒體披露錄音檔，指新北消防局自創「派救護車須經衛生局同意」，各縣市情況也引發民眾關切，桃園市消防局指出，4月21日中央修改相關指引前，的確是由衛生局聯繫派遣醫院，但若情況危急，119也能自行尋找合適醫院。

衛生局表示，原做法是由衛生局代為聯繫，尋找合適醫院，後因各醫院陸續都建置專責病房，經中央發布指引後，便由119勤務中心自行依病情送往合適醫院。

指揮中心4月21日公布，若確診兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等症狀，可撥119或緊急時由同住親友送醫。

消防局表示，4月21日中央指引尚未修正前，衛生局會主動通報「確診案件」由本局派救護車送至指定醫院，另119如自接民眾報案且屬危急個案（沒有生命跡象），會優先派遣鄰近分隊出勤協助送醫，同步聯繫醫院及通報衛生局。

消防局指出，指引發布後，119接獲民眾報案，經派遣員詢問傷情主述，若判斷為輕症，民眾可自行就醫或由防疫計程車載送；若判斷為中、重症需要救護車載送，將立即派遣專車前往，依病情送往適當醫院，同時通知醫院有確診者，再通報衛生局，以縮短就醫時間。

衛生局副局長蘇柏文說，過去確診者少時，的確是由衛生局聯繫合適醫院，通知119派遣，後因人數暴增，1922量能不足已因應，經中央發布指引後，民眾可直接撥打119送醫，且因專責病房已建置完善，119可自行決定派遣醫院。

新北2歲重症男童「恩恩」4月感染新冠肺炎病逝，送醫過程疑延宕，根據媒體今披露錄音檔指出，恩恩媽3度急電119過程中，致命關鍵在於「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，加上第一時間衛生單位沒人接電話，消防局致電也沒人接，衛生單位程序又出錯，才導致延誤就醫81分鐘。