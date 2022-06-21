竹南納骨塔普覺堂2館開放參觀 引發排隊鬧烏龍

苗栗縣竹南鎮公所新建納骨塔普覺堂二館16日驗收後，即將正式啟用，上周末開放參觀，因劃位登記訊息紊亂，昨引發民眾排隊搶號碼牌鬧烏龍，甚至謠傳有外鄉鎮花2萬5000元請人代排搶位。

竹南鎮公所殯葬管理所長林宏仁表示，目前新館一樓規劃有9000多個櫃位、2000多神主牌位，室內裝修及消防設備還要審核，近日洽詢電話讓殯葬所員工接到手軟。

他說，原定27日上午8點正式發放號碼牌，再依序叫號登記畫位作業，但不知為何，昨天突然冒出很多民眾排隊，要爭搶號碼牌，根本就是烏龍一場。

今天現場仍有多位民眾排隊，堅稱要露宿直到27日當天；有人則取巧用椅子、石塊，他們自製貼上號碼牌，有默契地搶佔位置。

排隊民眾說，搶排理由大家不盡相同，有人是因為想選菩薩旁邊的櫃位，有人則是擔心骨骸大櫃位及神主牌位較少，怕搶不到。