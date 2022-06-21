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竹縣第一 橫山鄉8月加碼發紓困金每人可領2千元

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣橫山鄉公所去年11月率先成為竹縣第一個發放紓困金給民眾的鄉鎮，今年再次當領頭羊，成為全縣第一個加碼發放振興紓困金的鄉鎮。圖／橫山鄉公所提供
新竹縣橫山鄉公所去年11月率先成為竹縣第一個發放紓困金給民眾的鄉鎮，今年再次當領頭羊，成為全縣第一個加碼發放振興紓困金的鄉鎮。圖／橫山鄉公所提供

新竹縣橫山鄉公所去年11月率先成竹縣第一個發放紓困金給民眾的鄉鎮，今年再次當領頭羊，成為全縣第一個加碼發放振興紓困金的鄉鎮，符合今年5月13日（含）前設籍橫山鄉的鄉民，今年8月每人皆能領2000元現金，預計將有1萬2300人受惠。

橫山鄉長張志弘說，疫情以來不僅影響當地民生生計，橫山知名觀光景點內灣老街的遊客數，以往周末假日能吸引約1萬名遊客到訪，如今遊客數是直線下跌只剩1至2成，全鄉整體觀光收入驟減不少。為了改善鄉民生計，鄉公所訂定「防疫紓困金發放自治條例」，獲得鄉代會支持通過，去年設籍橫山鄉民都可領1000元紓困金，今年將加碼發放，每人可領2000元。

因應近日疫情再起，民生經濟受挫，橫山鄉民代表會於臨時會建議加碼發防疫放紓困金，公所隨即盤點鄉庫財力，決議再能力範圍內造福鄉親。在橫山鄉代表會主席古鋓明、副主席朱陳源及全體代表全力支持下，於上月13日通過發放紓困金自治條例與所需經費5400萬元墊付案，預計將於8月執行第二波防疫紓困金發放。

張志弘表示，請領資格依代表會通過日為基準點，凡今年5月13日（含）前設籍橫山鄉，且至發放日仍在籍的鄉民皆可請領，預計規畫8月9日至11日可於全鄉17個投開票所（含學校、廟宇、集會所、活動中心等）提供民眾就近請領； 由村鄰長發送通知單，可個人攜帶身分證、印章請領，也可以攜帶戶口名簿、身分證及印章，幫全家人領取。

橫山鄉上月通過發放紓困金自治條例與所需經費5400萬元墊付案，預計將於8月執行第二波防疫紓困金發放，每人可領2000元。圖／橫山鄉公所提供
橫山鄉上月通過發放紓困金自治條例與所需經費5400萬元墊付案，預計將於8月執行第二波防疫紓困金發放，每人可領2000元。圖／橫山鄉公所提供

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