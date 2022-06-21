新竹市馬偕兒童醫院預計9月營運 守護孩子健康
新竹市立馬偕兒童醫院建造至今，已完成主建築物興建工程、取得使用執照，副市長沈慧虹今天表示，預計9月正式營運，守護孩子的健康。
沈慧虹今天到新竹市立馬偕兒童醫院視察，並了解院內設施與環境，她表示，在診療室門上，貼有「小兔子醫生」、「小鸚鵡醫生」等，相當可愛，能減輕孩子就診時的心理負擔，不怕看醫生，而現場如桌椅稜角處，也都有安全設施，避免孩子撞上。
新竹馬偕醫院院長翁順隆說，新竹市立馬偕兒童醫院在民國109年3月2日開工動土，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉，預計於今年7月取得開業執照，試運轉順利後，於9月開始正式營運。
衛生局表示，新竹市馬偕兒童醫院是由地方政府主導、以BOT方式委託興建的兒童醫院，未來，營運規劃將以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠），提供完整的婦幼醫療服務，2樓兒科門診空間，將打造為兒童友善候診區，提供孩子及家屬休憩與喘息空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言