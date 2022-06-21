百年舊山線獨一無二體驗 三義9月萬人路跑嘉年華

苗栗縣三義鄉今年9月首次辦理萬人路跑嘉年華活動，百年鐵路舊山線，還有木雕文化，及豐富多元的休閒農業，都是獨具一格，鄉長呂明忠期待疫情過後一炮而紅，把三義的產業、知名度推向國際。

「三義起飛 為愛齊跑」2022三義慢城路跑嘉年華，緣起雙潭農業文旅產業發展協會理事長廖增春、舊山線休閒農業區推動發展協會理事長陳英仁，希望透過亮點，吸引民眾多留在三義幾天，體驗特有的風情，並活絡產業。

呂明忠、活動代言人籃球「神奇老爸」羅興樑，及縣府文化觀光局、鄉農會、觀光產業、休區等代表，今天在鄉公所啟動，呂明忠說，9月是觀光淡季，屆時疫情可能趨緩，希望三義路跑活動一炮而紅，把三義的產業、知名度推向國際。

羅興樑指出，他打籃球，從國中畢業以後，就往台北發展，這次苗栗辦理全台，甚至世界都可以看到不同的大型活動，希望活動發光、發熱。

承辦單位呂逢凱表示，三義路跑路線部分將沿著百年舊山線，魚藤坪（龍騰）斷橋、勝興火車站等都是縣定古蹟，還有知名的水美街木雕文化，及休閒農業，都將帶給跑友全新又獨特的體驗。