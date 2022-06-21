挖土機進入百年古窯遺址整地 陶文化協會：痛心疾首

苗栗縣頭份市僑善國小高鐵橋下方，台灣陶文化協會調查認定是客家地區最早的百年古窯遺址，但當地進行城鄉風貌通學步道工程，包商昨天以挖土機整地， 協會人員驚見，認為遺址遭粗暴的破壞，並以「痛心疾首」表達抗議 ，經溝通縣府水利處同意配合文資需求先停工，將擇期會勘研商處理方式。

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧指出，歷經20多年推動研究，證實在斗煥坪發現的興隆窯與恒益窯古窯址，是台灣已知「最早的客家古窯址」，希望藉由古窯址的研究，找尋客家人生活軌跡；為喚起外界重視，曾拜會頭份市公所說明遺址重要性，去年在台灣客家文化館並推出「頭份百年古窯特展」，縣長、議長都到場，協會並請縣長重視古窯的文化資產。

鄧淑慧說，2007年在古窯址發現印有「恒益窯」的缸唇碎片，確定窯址位置，但可惜大部分窯址已因高鐵施工破壞，經協會提報，縣府去年曾邀文資委員現勘，由於已有步道及公園工程規畫，當時有委員建議採表土覆土方式施設，避免破壞地下層可能存在的文資，但縣府委外施工單位以不知情為由，昨天將僅存的窯址遺跡「拉皮」，還填上大量水泥碎塊，讓古窯再度遭逢浩劫，目前協會只能先搶救，採集現場留下的古窯窯磚等遺址文物。