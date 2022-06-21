將戲劇演出帶出劇場 竹縣文化局7月變身「玩具共和國」

學生最期待的暑假即將到來，新竹縣政府文化局將在7月2日至3日變身為玩具樂園，透過舉辦「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」，將戲劇演出帶出劇場，打造5個主題舞台，12組表演團隊將帶來37場次演出，邀請大小朋友暫時逃離疫情束縛，一同沉浸在五彩繽紛的玩具世界裡。

縣府文化局長李安妤說，親子小戲節過去大受好評，今年再次邀請在地藝術家陳弘洋擔任策展人，以「玩具共和國」為主題，搭配戲劇、音樂、舞蹈及馬戲等，將文化局園區打造為充滿童趣的世界，活動將於7月2日至3日上午11時至下午4時演出。

2天活動邀請12組表演者及演出團體，帶來共37場次演出。一同以「玩具」為主題發展創作，不只有戲劇演出，更有舞蹈、歌唱、音樂、馬戲、小丑、故事說書等，各個拿出壓箱絕活大展身手，吸引觀眾目光。

文化局說，今年活動別出心裁打造5個不同主題舞台，包還「回憶音樂盒」主題舞台，將呈現舞蹈及歌曲演唱、「大樹之屋」主題舞台，則邀請小丑、歌唱、偶戲等演出；「夢幻花園」主題舞台，將展現馬戲表演及戲劇演出等。另外，周邊區域也將規畫分為「故事迴廊」跟「時光走廊」，由不同的表演者接力為小朋友們說故事，以豐富又奇幻的展演為暑假揭幕。