快訊

直播／周末效應確診數又往上 今本土+56339、115例死亡

大甲幼獅工業區2工人吸入沼氣 一人無呼吸心跳一人昏迷

二戰時期澎湖神明接炸彈？居民的口耳相傳與史實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將戲劇演出帶出劇場 竹縣文化局7月變身「玩具共和國」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府文化局將在7月2日至3日變身為玩具樂園，透過舉辦「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」，將戲劇演出帶出劇場。圖／竹縣府提供
新竹縣政府文化局將在7月2日至3日變身為玩具樂園，透過舉辦「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」，將戲劇演出帶出劇場。圖／竹縣府提供

學生最期待的暑假即將到來，新竹縣政府文化局將在7月2日至3日變身為玩具樂園，透過舉辦「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」，將戲劇演出帶出劇場，打造5個主題舞台，12組表演團隊將帶來37場次演出，邀請大小朋友暫時逃離疫情束縛，一同沉浸在五彩繽紛的玩具世界裡。

縣府文化局長李安妤說，親子小戲節過去大受好評，今年再次邀請在地藝術家陳弘洋擔任策展人，以「玩具共和國」為主題，搭配戲劇、音樂、舞蹈及馬戲等，將文化局園區打造為充滿童趣的世界，活動將於7月2日至3日上午11時至下午4時演出。

2天活動邀請12組表演者及演出團體，帶來共37場次演出。一同以「玩具」為主題發展創作，不只有戲劇演出，更有舞蹈、歌唱、音樂、馬戲、小丑、故事說書等，各個拿出壓箱絕活大展身手，吸引觀眾目光。

文化局說，今年活動別出心裁打造5個不同主題舞台，包還「回憶音樂盒」主題舞台，將呈現舞蹈及歌曲演唱、「大樹之屋」主題舞台，則邀請小丑、歌唱、偶戲等演出；「夢幻花園」主題舞台，將展現馬戲表演及戲劇演出等。另外，周邊區域也將規畫分為「故事迴廊」跟「時光走廊」，由不同的表演者接力為小朋友們說故事，以豐富又奇幻的展演為暑假揭幕。

文化局顧慮有些民眾害怕走進劇場，這回特地將「玩具共和國」系列表演帶到戶外，讓文化藝術展演更加貼近民眾生活，更多活動詳情請洽新竹縣政府文化局官網，或洽(03)5510201分機305賴小姐。

「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」2天活動邀請12組表演者及演出團體，帶來37場次演出。圖／竹縣府提供
「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」2天活動邀請12組表演者及演出團體，帶來37場次演出。圖／竹縣府提供

文化局 新竹

延伸閱讀

掃黑再一波 天道盟環保蟑螂橫行竹縣 16嫌遭逮

竹縣新埔路樹倒塌交通一度中斷 警民合力助通行

宜蘭12間地方文化館亮點展出 金棗西西里咖啡超特別

光興閣大俠百草翁進劇場售票演出 再現經典金光戲

相關新聞

桃園小烏來宇內溪戲水區7/1開放 水安體驗營開跑

7月夏天來了，桃園市復興區小烏來風景特定區宇內溪戲水區，疫情影響封閉一年後，今年重新開放，市府觀旅局風景區管理處今天上午...

居家隔離7日在做什麼？鄭文燦：線上開會跟追劇

桃園市長鄭文燦確診出關後，首度經媒體聯訪，關於居家隔離7日都在做什麼？他坦言除了開線上會議之外，還有追劇、看書，包括看間...

白天路燈亮民眾批浪費電 台電：控制開關故障已修繕

昨晚桃園中壢內壢地區5000多戶家戶停電，時值夏日讓許多人熱到受不了，不過卻有民眾向台電投訴多次，位在中壢民權路三段、中...

桃首例登革熱個案越南入境 防疫旅館環境已清消

今年全國登革熱病例累計4例，分別來自印尼及越南，均為境外移入，桃園巿衛生局指出，其中桃園市於6月20日確診首例登革熱個案...

將戲劇演出帶出劇場 竹縣文化局7月變身「玩具共和國」

學生最期待的暑假即將到來，新竹縣政府文化局將在7月2日至3日變身為玩具樂園，透過舉辦「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」，將...

竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」 奪德國紅點設計獎

有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎昨公布2022年得獎名單，新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」從全球50個國家、近萬件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。