聽新聞
test
0:00 / 0:00
將戲劇演出帶出劇場 竹縣文化局7月變身「玩具共和國」
學生最期待的暑假即將到來，新竹縣政府文化局將在7月2日至3日變身為玩具樂園，透過舉辦「玩具共和國-新竹縣親子小戲節」，將戲劇演出帶出劇場，打造5個主題舞台，12組表演團隊將帶來37場次演出，邀請大小朋友暫時逃離疫情束縛，一同沉浸在五彩繽紛的玩具世界裡。
縣府文化局長李安妤說，親子小戲節過去大受好評，今年再次邀請在地藝術家陳弘洋擔任策展人，以「玩具共和國」為主題，搭配戲劇、音樂、舞蹈及馬戲等，將文化局園區打造為充滿童趣的世界，活動將於7月2日至3日上午11時至下午4時演出。
2天活動邀請12組表演者及演出團體，帶來共37場次演出。一同以「玩具」為主題發展創作，不只有戲劇演出，更有舞蹈、歌唱、音樂、馬戲、小丑、故事說書等，各個拿出壓箱絕活大展身手，吸引觀眾目光。
文化局說，今年活動別出心裁打造5個不同主題舞台，包還「回憶音樂盒」主題舞台，將呈現舞蹈及歌曲演唱、「大樹之屋」主題舞台，則邀請小丑、歌唱、偶戲等演出；「夢幻花園」主題舞台，將展現馬戲表演及戲劇演出等。另外，周邊區域也將規畫分為「故事迴廊」跟「時光走廊」，由不同的表演者接力為小朋友們說故事，以豐富又奇幻的展演為暑假揭幕。
文化局顧慮有些民眾害怕走進劇場，這回特地將「玩具共和國」系列表演帶到戶外，讓文化藝術展演更加貼近民眾生活，更多活動詳情請洽新竹縣政府文化局官網，或洽(03)5510201分機305賴小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言