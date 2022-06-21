桃園小烏來宇內溪戲水區7/1開放 水安體驗營開跑

7月夏天來了，桃園市復興區小烏來風景特定區宇內溪戲水區，疫情影響封閉一年後，今年重新開放，市府觀旅局風景區管理處今天上午表示，小烏來宇內溪戲水區自7月1日起至9月25日對外開放，小烏來水域安全宣導體驗營開跑。

復興區小烏來風景特定區宇內溪戲水區是全市唯一合法公告開放溪流戲水區域，開放範圍在宇內溪宇內1號橋至2號橋間，長度約250公尺河道，設有6道固床工、攔河堰等減緩、穩定水域溪水流速，成為無視野死角戲水環境，提供親子夏日戲水去處。

觀旅局風管處表示，小烏來風景特定區宇內溪戲水區封閉至本月30日，自7月1日起至9月25日止對外開放，7、8月配合暑假，每天開放（周二休園），9月改為每周六、日（含國定假日）開放，戲水區開放時間為早上8時至下午5時，今年期間優惠全票30元、兒童免費。

風管處7月9日上、下午開辦2022小烏來水域安全宣導體驗營，該處表示，該體驗營共2梯次，每梯名額50人，採取網路報名，報名時間自6月24日9時起開放線上報名（額滿為止）。

體驗營包括室內課程，水域安全知識講解、CPR及AED操作、狀況模擬；室外課程有救生及求生示範演練、岸上救生體驗、協力救生體驗、救生裝及氣囊浮標水中體驗，歡迎市民大小朋友踴躍參加，全程參加即可兌換精美水槍1支。