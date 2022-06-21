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白天路燈亮民眾批浪費電 台電：控制開關故障已修繕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
位在桃園中壢民權路三段、中大一路附近路燈自上月起，早上7時許沿途路燈未關閉，民眾批浪費。圖／市議員謝美英提供
位在桃園中壢民權路三段、中大一路附近路燈自上月起，早上7時許沿途路燈未關閉，民眾批浪費。圖／市議員謝美英提供

昨晚桃園中壢內壢地區5000多戶家戶停電，時值夏日讓許多人熱到受不了，不過卻有民眾向台電投訴多次，位在中壢民權路三段、中大一路附近路燈自上月起，早上7時許沿途路燈未關閉，認為相當浪費；台電表示，該路段某處的控制開關故障，才造成約30盞路燈未關閉情形，已於今日修復完畢。

市議員謝美英接獲民眾謝先生陳情，該路段從上月起，多次發生天亮燈未滅情形；謝先生指出，每天上午7時許送孩子上學，都會經過民權路三段，夏季天早亮，卻總看見沿途路燈卻亮著，不知有多少電浪費掉，看著都心疼。

「白天不關燈，晚上不開燈」謝美英指出，民權路三段約每100公尺有1盞路燈，先前詢問過桃市府養工處，再由養工處通知台電，確認是台電線路問題受理案件，經多次反應及確認位置，結果竟然還是不了了之，大白天燈還是亮著。

台電回應指出，該路段因某控制開關出現問題，才導致時間到未自動關閉，今天上午已派員前往查看，確實有約30盞路燈時間到未準時關閉，今早派員維修已全數恢復，也多謝熱心民眾關心。

6月已進入下旬，民眾發現每天關燈的時間也都不一樣，讓人匪夷所思；謝美英說，光這段路電力就不知浪費多少，呼籲市府、台電別再白白浪費電。

位在桃園中壢民權路三段、中大一路附近路燈自上月起，早上7時許沿途路燈未關閉。圖／市議員謝美英提供
位在桃園中壢民權路三段、中大一路附近路燈自上月起，早上7時許沿途路燈未關閉。圖／市議員謝美英提供

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