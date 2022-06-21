竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」 奪德國紅點設計獎

有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎昨公布2022年得獎名單，新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」從全球50個國家、近萬件作品中突圍獲獎，市府指出，永恆之丘為全台唯一天井設計的納骨塔，採光通風極佳，設置「觀海窗」讓生者遙望海岸線撫慰心靈。

民政處表示，紅點設計獎與德國IF產品設計獎、美國IDEA獎併稱為世界3大設計獎。紅點設計獎是德國設計協會於1955年創立，被定義為一種「好設計品質」的認證標章，每年吸引超過50個國家，上萬件作品報名角逐，得獎的作品可以在德國Essen的紅點博物館展出，得獎人更可參加頒獎典禮，永恆之丘從全球近萬個參賽作品中突圍，實屬不易。

市長林智堅指出，過去納骨塔給人距離感、恐懼感，盼透過建築師與設計者的巧思，讓納骨塔成為親近的空間，不再是鄰避設施，傳遞出生命永恆的意義；提供逝者優質的長眠環境時，生者也能利用美好空間思念親友。

永恆之丘邀請behet bondzio lin architekten林友寒建築師、十彥建築師事務所林彥穎建築師操刀，透過設計力導入翻轉公共設施，用美感美學超脫生死離別的憂傷，奪下建築設計獎項，凸顯市府一直在城市美學與創意上的用心與努力。

建築師林友寒以無樑柱的設計工法搭配天井，讓整體空間更為通透與開放，藉由無死角的空間安排，驅散人們的恐懼，打造開放、光線流動的空間，讓人們以樂觀的態度看待死亡與失去，不再著眼於落失，而是想念著與逝者所曾經擁有的珍貴回憶。

建築師林彥穎則說，希望雨水及陽光的撒落可以灌溉建築物裡的植物，從這些自然元素中，清晰地感受到新竹的自然風土與生命力，並間接泯除對於納骨塔的反感與恐懼，讓逝者長眠之地對生者還是可親可近，用新的巧思為台灣的殯葬空間規畫帶來全新思考點。