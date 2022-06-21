桃首例登革熱個案越南入境 防疫旅館環境已清消

今年全國登革熱病例累計4例，分別來自印尼及越南，均為境外移入，桃園巿衛生局指出，其中桃園市於6月20日確診首例登革熱個案，該個案為6月17日桃園機場入境越南旅客，於機場檢疫站因發燒症狀採檢送驗，後續登革熱病毒檢驗結果為陽性。

衛生局接獲通報後即進行相關疫調作業，並安排個案入住防疫旅宿周遭環境孳生源清除及化學防治作業。

夏日降雨容器積水，容易產生登革熱。桃園市政府衛生局呼籲，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網。

衛生局長王文彥說明，近期各地持續有降雨發生，加上氣溫偏高，利於病媒蚊生長。桃園市作為國門之都，已請各區衛生所與環境清潔稽查中隊共組小組，並邀請各里里長、鄰長、社區志工或區公所里幹事參與，於社區鄰里衛教里民並清除環境孳生源。

請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網。桃園市常見蚊子孑孓的陽性容器樣態包括菜園水桶與儲水容器、家戶盆栽(景)底盤、廢棄輪胎，要多加注意，落實環境整頓，才能讓病媒蚊無處可藏，阻絕病毒於境外。

衛生局指出，登革熱有四種病毒型別，當感染不同型別登革熱病毒時，可能引發重症「出血性登革熱」，導致嚴重出血及器官損傷等症狀，未及時治療死亡率可以達50%。