居家隔離7日在做什麼？鄭文燦：線上開會跟追劇

桃園市長鄭文燦確診出關後，首度經媒體聯訪，關於居家隔離7日都在做什麼？他坦言除了開線上會議之外，還有追劇、看書，包括看間諜家家酒、暴走女外科；暴走女外科有到桃園來取景，到龍潭三坑永福宮，到青埔的Xpark水族館都有取景。

鄭文燦今主持防疫會議記者會，會後有媒體提問，市長出關身體還好嗎？有沒有後遺症？這7天到底過得怎麼樣？鄭文燦指出，這7天要謝謝第一線的防疫人員醫療人員非常貼心地照顧，不只是接到了電話，很仔細地詢問有什麼生活需求。

另外，榮總桃園分院的團隊也做了線上診療，包括症狀的緩解，包括像喉嚨痛、發燒、起紅疹等等這些症狀該怎麼緩解。

很謝謝他們很用心，代表居家照護也可以獲得很好的照護，目前桃園確診者已經到達40萬人，盛行率已經到17.7%，採用居家照護的人數已經超過39萬人，98%都能夠用線上診療的方式得到照顧。

第一時間也特別謝謝區公所，當天就透過非同住親友領到了防疫關懷包。桃園的防疫機制、照護機制應該很成熟、很上軌道。

七天當中當然很少有機會七天好像不用上班，事實上7天都是用線上會議，7天開了20場線上會議，大概有很多同仁看到市長都在線上。

鄭文燦表示，不過這7天除了工作之外，主要就是做菜、追劇、看書，難得讓自己能夠有一點點時間，那做菜是我的紓壓方式，雖然是這樣子，7天還是瘦了一點。

那追劇大家喜歡看暴走女外科、或者看間諜家家酒，間諜家家酒這一季快要到完結篇了，大家可以看一下；不過暴走女外科我是很喜歡蔡淑臻，小劉醫師很有個性，不過專業裡面有很多的無奈，因為在第一線的醫療人員能夠得到的資源比較少。

那這一部有到桃園來取景，到我們龍潭三坑永福宮，到青埔的Xpark水族館都有取景，這個蠻熟悉，不過最熟悉的是醫師跟大家所想的不一樣，除了專業之外，要承擔很多的困難，所以有個性的醫師讓大家耳目一新。

媒體提問，那您現在身體還好嗎？鄭文燦表示，今天快篩陰性，所以復工了，會正常工作，現在有9家醫院有開設長新冠門診，希望能夠讓確診康復之後的民眾，能夠去做一些諮商，包括有沒有像久咳不癒，或者是有沒有記憶衰退等現象也會追蹤，畢竟在國外的文獻，新冠有一些後遺症，希望能夠開設門診的方式來進行。