鄭文燦隔離期滿出關 公布暑期防疫指引

桃園市長鄭文燦日前確診COVID-19，今天上午快篩陰性、隔離期滿出關。鄭文燦表示，桃園市國小將從6月23日開始進行第2劑疫苗接種；暑假將開放校外教學、輔導及育樂營等。

鄭文燦上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議會後記者會時表示，他親身經歷第一線的居家照顧過程，桃園的居家照顧已經很成熟，包括藥局領藥、區公所領關懷包也很方便，感謝區公所防疫人員第一時間的關懷電話，「打給市長時，他們都還不敢相信是市長本人接電話」。

鄭文燦也說，他在第一時間就獲得台北榮民總醫院桃園分院醫師的線上診療，以及護理師線上巡防，很貼心地問他病狀有沒有減輕、是否需要送藥等；他在今天早上快篩是陰性、復工，感謝這段期間防疫團隊的照顧。

鄭文燦說，今天的確診人數截至上午約有3852人，確切人數以中央下午公布為準；市府將在明天、6月24日及25日開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，提供65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者接種，下週會再安排莫德納和高端疫苗的接種。

鄭文燦表示，桃園市95所國高中，從5月26日開始BNT疫苗入校接種，目前已經完成94所學校，明天就會全數完成BNT疫苗第3劑的接種。

鄭文燦表示，桃園市195所國小，將從6月23日開始進行BNT疫苗和輝瑞兒童疫苗第2劑的接種，預計會在7月5日全數完成；幼兒園部分，符合資格者會併同到學校接種。

桃園市政府教育局長林明裕表示，針對暑期防疫指引部分，各校園的暑期輔導、暑期育樂營、社團、體育團隊訓練，包含校隊球隊等，可在落實防疫措施下辦理。

林明裕表示，師生在從事運動、歌唱、音樂吹奏、舞蹈類活動時，如果沒有呼吸道相關症狀，且能保持社交距離、空間通風等，可以不戴口罩；由於全國性比賽也都即將開始，這方面的需求是有必要的。

林明裕表示，校外教學、戶外教育等活動，經過親師生的充分溝通後，需注意景點住宿的規劃、維持社交距離、配戴口罩、遵守容留人數規定等，則可依計畫辦理。

針對確診死亡慰問金部分，鄭文燦表示，中央發放新台幣10萬元，桃園市再加碼發放10萬元，殯葬所火化費用也全免；截至目前，桃園市確診死亡的民眾累計約有423人。