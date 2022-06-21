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吸票變麻煩製造機?柯文哲金廈大橋 前幕僚:這些人難選

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲拋出興建金廈大橋，被解讀2024參選總統起手式，也遭議員批柯文哲是吳三桂。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲拋出興建金廈大橋，被解讀2024參選總統起手式，也遭議員批柯文哲是吳三桂。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲拋出興建金廈大橋，被解讀2024參選總統起手式，也遭議員批柯文哲是吳三桂。柯團隊網路行銷前總監吳靜怡今天在臉書提到，柯文哲「吸票機恐變成麻煩製造機」，並表示「網軍」事件到「金廈大橋」等於「驚嚇」。

吳靜怡說，總體輿論新聞、社群是宇宙大爆發，並且一面倒，藍、綠都不討好，甚至柯文哲以「民進黨的徒子徒孫」反對蔡英文總統小三通?也沒有引起網友護航，反而民眾黨自家黨員的「北七」成為對柯文哲的最佳評比。

吳認為，民眾黨中間選民的「空氣票」應該會大量流失，對於首都型的候選人來說很辛苦，除非是下定決心吸收鐵藍組織票，由於民眾黨官方不可能切割黨主席沒有深思熟慮的發言，問題就會轉嫁到桃園參選人賴香伶、有意挑戰北市長的黃珊珊、參選新竹市長的高虹安，尤其黃珊珊如何扭轉輿論讓機智的台北市市民認同又比蔣萬安脫俗，好難。

吳靜怡說，柯文哲本來可以跳過「兩岸、國防」論述，專打形象牌，但不講清楚，恐怕成為「新黨化」，結果就是金門議員一席當選。

吳提到，2024還沒到，柯文哲恐怕忘了，2022是團隊作戰，要協助候選人當選，而不是在乎自己爽講什麼，或是不在乎講了什麼。她說，柯文哲絕對不是壞，而是腦袋不知怎麼了，這比壞更讓人隱憂。

柯文哲 民眾黨 北市

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