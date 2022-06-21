桃園內壢深夜停電影響5762戶 網哀嚎熱到睡不著

桃園內壢晚間10點多無預警停電，不少民眾紛紛上網回報，包括內壢火車站後站、中華路、精忠社區等區域都受影響。台電表示，因中原變電所31饋線故障跳脫，導致5762戶停電，經搶修後已恢復供電。不過仍有網友回報，電還沒恢復，熱到睡不著。

許多居民在臉書社團「內壢大小事」回報，「中華路停電，到底要停多久，熱死了」、「精忠社區也停電」、「莊敬路也是」、「興仁路一段GG」、「內壢後站也停電」、「內壢火車站整條街都沒電了」、「這次動物金厲害喔，害這麼多區域停電」、「哭啊，沒冷氣怎麼睡覺」。

也有網友抱怨「為什麼忽然停電，我還沒吹頭髮欸」、「超黑超可怕」、「打去電力公司人員說出來維修也不知道原因」。

台電指出，中原變電所31饋線20日22時25分故障跳脫，造成5762戶停電，22時28分復電逾5成用戶（2995戶），人員已在現場搶修作業中，已於20日23點02分全數復電。